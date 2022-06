Luiz Henrique pone en pie Maracaná: "Es todo lo que había soñado en mi vida"

"El mejor delantero del fútbol brasileño" se despide antes de recalar en el Betis

Emocionado, entre lágrimas y tras dejar a su equipo con la eliminatoria de Copa encarrilada (2-1). Así se despidió Luiz Henrique de la afición de Fluminense y de Maracaná después de haber jugado su último partido ante su público antes de llegar al Real Betis. Aún le quedará la visita a Botafogo el domingo, pero ya no será lo mismo. La verdadera despedida ha sido hoy.



Y fue una despedida de 'crack'. En el césped y con el estadio más conocido del fútbol mundial coreando su nombre. Luiz Henrique llega al Betis como lo hacen los 'cracks' que dejan su casa para buscar su sueño.



"Era todo lo que había esperado en mi vida. Todos los aficionados en Maracaná... siempre soñé con eso. Más aún con la victoria, con la multitud gritando mi nombre. Fue mi última emoción aquí en el Maracaná. Solo tengo que agradecerles. Hicieron todo por mí, desde mi primer día aquí. Sobre todo en este último partido. Solo agradézcales por esta hermosa victoria también", aseguraba el futuro jugador bético, que no pudo contener la emoción y se acordó de los que habían confiado en él hasta llegar aquí.



"Lo que me emociona tanto es que tengo muchos amigos aquí, los chicos de Xérem, tengo que agradecerles mucho. Siempre estuvieron de mi lado. Nunca me engañaron. Sé que hay mucha gente mala en esta vida, pero estos muchachos que vinieron desde abajo conmigo siempre me ayudaron mucho. En los momentos difíciles, en los felices, por eso estoy llorando aquí. Me ayudaron mucho profesionalmente. Me duele mucho esta despedida, por eso estoy llorando", admitió el delantero, que nombró a "Martinelli, André, Calegari... Siempre fueron muy honestos conmigo y yo siempre con ellos. Dicen "Luiz, adelante, eres humilde, viniste de abajo...".

La afición del Flu se quedó tras el partido y reclamó la presencia del héroe, que tuvo que regresar al campo para despedirse. "Todavía no lo he asimilado, ni siquiera sé qué decir. Estoy conteniendo mucho mi emoción. Un niño tan joven como yo, dominando el mundo, saliendo a los 21 años, tengo que aclararme la cabeza. He dado mi vida hasta aquí, y la daré hasta que me jubile", aseguraba Luiz Henrique, que también desveló que no viajará con su familia a España en principio, ya queQuien ya lo echa de menos son su técnico, Fernando Diniz, que calificó tras el partido al jugador del Betis como el mejor delantero del fútbol brasileño. "Hablando desde mi llegada aquí,Producía mucho, desequilibraba mucho el juego, hacía goles y daba muchas asistencias", admitía antes de reconocer: "Un jugador de difícil reposición, tanto que los equipos de afuera vienen a buscar jugadores como Luiz Henrique".El equipo heliopolitano se lleva una joya, que se despidió de los suyos con un buen partido, en el que fue protagonista, aunque no pudiera decir adiós con gol y/o asistencia. Daba igual. Para los suyos, al Betis se va un héroe.