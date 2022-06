Los piropos de un "impresionado" Ronaldo a Luiz Henrique, que llega al Betis con los deberes hechos

Despedido con honores, sin vacaciones, cargado de confianza pero consciente de que tendrá que aprender mucho en poco tiempo: así llega el brasileño a un Betis al que lleva meses estudiando

Con el apodo 'Chico Guanabara' supliendo a su nombre en la camiseta con el dorsal 11. Aclamado, elogiado y manteado por sus compañeros. Ovacionado por los seguidores del Fluminense que acompañaron al equipo en su visita al Botafogo, en la victoria por 0-1 para redondear el feliz epílogo. Así fue la despedida de Luiz Henrique de la liga brasileña antes de recalar esta misma semana en el Real Betis y afrontar su primera aventura europea con sólo 21 años, desde la máxima confianza en sus prometedoras características pero consciente al mismo tiempo del reto mayúsculo que le obligará a acortar al máximo los plazos de esa siempre necesaria adaptación y de un margen de mejora tan evidente como apremiante.



El ejemplo de Diego Lainez debe estar presente para el brasileño. El mexicano también dio el salto a Europa muy pronto, con 18 años. Demasiado pronto para algunos críticos locales, pero con unas hechuras importantes, tras maravillar y ganar títulos conviviendo con una cierta exigencia en todo un grande suramericano como es el Club América. Sin embargo, después de tres años y medio con cuatro entrenadores (Setién, Rubi y Pellegrini más la interinidad previa de Alexis) no ha conseguido hacer valer su indudable talento y a día de hoy se encuentra en la rampa de salida, estudiando opciones para salir cedido, seguir creciendo fuera (tiene una oferta de renovación) y, precisamente, dejar sitio a otros como Luiz Henrique.



"Me ha impresionado mucho Luiz Henrique. Puede tener una carrera brillante. Va a brillar en España con el Betis. Le deseo desde aquí suerte en su nueva etapa", ha comentado el mismísimo Ronaldo Nazario, todo un mito de la selección brasileña y gran conocedor del fútbol español en sus etapas en el FC Barcelona, el Real Madrid y el Real Valladolid, club del que es presidente en la actualidad. El mítico exdelantero se unió a las voces que ven más que preparado a este chico, al que también avalan sus propios compañeros.





. Eso sí, aún. Llegará a lo más alto, no tengo ninguna duda. Se lo merece. Estamos decepcionados por verle marchar, pero a la vez es bueno poder ver su gran éxito", dijo el centrocampista del Flamengo, a modo de presentación para el beticismo de su nuevo refuerzo. "Estamos tristes por el amigo que nos deja, pero felices por su éxito", añadía, asegurando quepara afrontar el enorme salto que le espera en los próximos meses.Como explicó el propio Luiz Henrique, ya hace tiempo que tiene casa en Sevilla y viajará a lo largo de esta semana a la capital andaluza, dondepara la tanda de reconocimientos médicos con la que dará comienzo la pretemporada de la temporada 2022/2023., el joven brasileño ha manifestado que esaque empezó desde el mismo día que conoció su fichaje por el Betis -que pagará 13 millones de euros por el 85 por ciento del pase-., hade juego de Manuel Pellegrini, se ha empapado de todo lo que rodea a su nuevo contexto y lleva tiempo buscando la manera que va a elegir para hacer ver que sus características de juego son muy útiles para el equipo. "Sé que el Betis ganó la Copa del Rey esta temporada. Le he visto jugar muchos partidos y el equipo es muy bueno, tiene. Me gusta el estilo de juego con velocidad y muchos remates y creo que podré ayudar mucho cuando llegue. Todo futbolista quiere jugar en Europa. Incluso aún más jóvenes que yo. Éste es el fruto de mi trabajo", manifestó Luiz Henrique, quien se presentó para el beticismo exhibiendo seguridad."Como futbolista, me gusta lucir mi juego sacando. Creo que puedo aportar mucho con eso. También creo que jugar en Europa me ayudará a estar más relajado cuando esté frente a la portería rival, es algo que", indicó el extremo, consciente de que tiene que aprender mucho, pero que se siente preparado para un salto que llega sin descanso.