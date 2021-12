El posible once del Real Betis ante el Celtic en Glasgow

El Real Betis regresa esta jueves a la Europa League para zanjar la fase de grupos con todo ya decidido. Por lo tanto, carece de emoción la visita a Glasgow, donde el Celtic ya sabe que será tercero del G, por lo que continuará con su aventura continental en la recién creada Conference League, mientras que su oponente heliopolitano tampoco puede bajar ni subir de la segunda plaza, habida cuenta de que el Bayer Leverkusen se ha mostrado intratable, por lo que solamente espera el nombre del rival de Champions (un tercero no español que se descuelgue de la máxima competición como tercero) con el que se jugará en febrero el pase a octavos de la UEL.

Después de cinco victorias consecutivas, reina el optimismo y el buen ambiente en el seno bético. Buscarán la sexta en Celtic Park, por lo que igualarían la secuencia exitosa con Quique Setién en 2018, si bien Manuel Pellegrini podrá permitirse realizar rotaciones masivas para preservar a sus mejores hombres para el choque, sin duda, más trascendente de la semana. Y es que el próximo domingo, a partir de las 18:30 horas, comparecerá en el Benito Villamarín la Real Sociedad, rival directo por los puestos privilegiados y un punto por debajo de los verdiblancos (que, con 30, sólo tienen por delante a Real Madrid y el eterno rival) en LaLiga. Por tanto, un duelo de cuatro puntos, como suele decirse, para el que, si no hay sorpresas, descansarán fijos como Rui Silva, Bartra, Víctor Ruiz, Álex Moreno, Guido Rodríguez o Canales.

De todas formas, el preparador chileno siempre defiende que el partido más importante es el inmediato, por lo que no escatimará en jugadores de nivel para llevarse un buen resultado de tierras escocesas, donde está en juego no ya el prestigio, sino también dinero, crucial en estos momentos de autarquía y limitaciones por culpa de la crisis sanitaria que ha desatado la Covid-19 para tener opciones de reforzarse, si hay salidas, en enero. Pero, volviendo al posible once este jueves, se esperan oportunidades para los menos habituales, que tendrán, de paso, la opción de reivindicar un puesto en la alineación de gala para futuros compromisos. Es el caso de hombres como Miranda, Paul, Joaquín, Tello o Lainez, al igual que otrora indiscutibles como Rodri y Edgar. Por otro lado, las lesiones condicionarán la confección del equipo en determinadas demarcaciones y podrían impedir una revolución total respecto al once del Camp Nou.

