Las notas del Betis ante el Espanyol

Lo dijo Pellegrini el pasado martes, sólo hacía cambios cuando sabía que no iba a resentirse el resultado y, a tenor de los pocas variaciones de los últimos encuentros, o algunos están muy bien o los recambios que habitualmente introducen no están a la altura.

Fue el caso del centro de la defensa, donde sigue sin volver Víctor Ruiz, o un cuarteto de ataque inamovible en los últimos encuentros, desde la lesión de Wilian José. Y las sensaciones que dieron desde el inicio es que eran imparables, incluso cuando RDT adelantó al Espanyol.

Lanzados por William, Canales y Fekir, enlazaron jugadas de fantasía que, tarde o temprano, tenían que acabar dándole ventaja.

El ritmo que el Betis metió al partido siempre fue muy difícil de seguir para un Espanyol que no puede jugar a este nivel. El conjunto de Pellegrini está en un estado de gracia y sus jugadores, como ante el Alavés, rozaron la perfección.



BRAVO: 7

Nada pudo hacer en el tanto de Raúl de Tomás. Y estuvo muy tranquilo en las otras dos ocasiones en las que tuvo que intervenir.



SABALY: 7

Sus primeros minutos confirmaron las sensaciones que había dejado en el derbi. Deja detalles que le auguran un gran futuro en el Betis. No obstante, no se aventuró tanto arriba como Bellerín o Alex y prefirió mantener su posición. Pero no cometió errores.



PEZZELLA:7

Vio muy pronto la amarilla para cortar una contra perica, pero se mostró impecable en las pocas llegadas en las que le exigió el Espanyil, más volcado por la zona de Edgar.



EDGAR: 7

Tuvo un error de comunicación con Alex en el gol del Espanyol, pero luego lo compensó con un partidazo, en el que se mostró rapidísimo en el corte e, incluso, le sacó un balón de medio gol a Puado.



ALEX MORENO: 7

Sus galopadas fueron una pesadilla para el Espanyol y obligaron a Aleix Vidal a vigilar su espalda.



GUIDO RODRÍGUEZ: 8

Más participativo que en otras ocasiones en el arranque de las jugadas, ya que William estaba algo más adelantado. Si primera incorporación en ataque fue el gol que culminaba la remontada.



WILLIAM CARVALHO: 9

Muy activo. Se hizo con el centro del campo ante un Espanyol que esperaba para buscar la velocidad de sus centrocampistas en el arranque. Con Guido cubriéndole la espalda, llegó de forma continua al área rival, conduciendo o haciendo paredes con Canales y Fekir. Pudo hasta marcar. Aunque también perdió los nervios con De Tomás y casi le expulsan.



CANALES: 9

Otro partido espectacular del cántabro. Como Fekir, aparecía por todos lados y casi todo lo que hacía lo hacía bien. Entre los dos desornaron la defensa perica. Su dejada al Panda en el tercer gol bético es espectacular.



FEKIR: 9

Imaparable, como siempre. Sólo con faltas pueden con él. Dejó detalles espectaculares como un taconado para William en el inicio de la segunda mitad; y también decisivos, como el pase a Willian José que se transformó en el cuarto tanto.



JUANMI: 7

No está tan fino en los últimos partidos, pero cuando no aparece tanto en ataque lo hace siempre en defensa. Su sacrificio le permite a Alex Moreno subir sin ningún complejo cuando hace falta.



BORJA IGLESIAS: 9

Su primera gran apariciín fue el penalti, que marcó con de forma contundente. Tuvo dos más, la segunda de ellas acabó con un remate imparable para Diego López.



TELLO: 6

Su jugada nada más entrar, en la que se fue de un defensa levantando la pelota, mereció acabar en gol.



WILLIAN JOSÉ: 7

El primer balón que tovó fue al fondo de la portería.



GUARDADO: S.C.

Dio descanso, con el partido decidido, a un Canales que lo había dado todo.



VÍCTOR RUIZ: S.C.

Entró en los instantes finales para evitarle cualquier complicación a un Pezzella que tenía una amarilla.



CAMARASA: S.C.

Suplió a un William Carvalhoe que estaba algo nervioso y que, tras la expulsión de De Tomás, podría ver cómo compensaban.



PELLEGRINI: 9

El técnico chileno sigue apostando por lo que funciona y lo que ve mejor y sus jugadores siguen su plan. El Betis, ahora mismo, es una apisaonadora.