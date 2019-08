CEU Andalucía destaca las "novedades" y orientación laboral de su oferta universitaria para el nuevo curso

La Fundación San Pablo Andalucía CEU ha destacado este jueves que su Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola CEU, adscrito a la Universidad de Sevilla, ofrece la posibilidad de "formarse en un ambiente único y de excelencia, innovador, con proyección internacional y claramente orientado al mercado laboral", incorporando además "novedades" de cara al nuevo curso académico.

En un comunicado, la institución indica que su centro Cardenal Spínola ofrece las titulaciones de los grados en Educación Infantil y en Educación Primaria, además del Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza en Idiomas (MAES); así como los grados universitarios en Derecho y en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Todo ello en el marco de un "campus inteligente", que apuesta por la empleabilidad de sus egresados con "actividades y prácticas para una formación de excelencia, innovadora, actual e internacional".

Entre las principales novedades de su oferta educativa para el curso 19/20, destaca la posibilidad de cursar diversos itinerarios y modalidades de estudio -presencial, semipresencial, a distancia y FP Dual- sumando la formación universitaria con los ciclos superiores y el posgrado, además de una consolidada línea executive, "creando sinergias entre los distintos centros CEU y enriqueciendo así el curriculum de los egresados". Además, se ofrece la posibilidad de desarrollar las prácticas en España y en el extranjero, así acceder a un amplio abanico de becas, programas de tutorización y asesoramiento laboral.

En Educación, los alumnos pueden cursar los Grados en Educación Infantil y en Educación Primaria, o combinarlos con el Ciclo Superior en Integración Social. Una vez que han finalizado sus estudios de grado, pueden realizar el Máster en Atención Temprana y el Máster Universitario en Formación del Profesorado (MAES), junto a la preparación de Oposiciones. En Derecho, CEU Andalucía permite especializarse en el Grado en Derecho y el Ciclo Superior en Administración y Finanzas, o bien, una vez finalizado el grado, realizar el Máster en Derecho Deportivo o cursar un MBA &Employment Program, entre otros.

El área de Deporte, además del MAES, oferta estudios de posgrado para sus egresados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte a través de los másteres en Optimización del Entrenamiento y Readaptación Físico-Deportiva, Actividad Física, Salud y Patologías y Fisioterapia Deportiva Avanzada. Ofrece también varios ciclos superiores como Enseñanza y Animación Sociodeportiva y Acondicionamiento Físico.

Desde su área de Empresa, CEU Andalucía trabaja para "ofrecer las máximas cotas de empleabilidad y encaje laboral de sus alumnos", con instrumentos como el Programa Little Business School. En Formación Profesional, los alumnos pueden realizar los Ciclos Superiores en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, Comercio Internacional, Administración y Finanzas Asistencia a la Dirección y Marketing y Publicidad.* Y, asimismo, cursar posgrados como el Programa de Transformación Directiva o el Master in Business Administration and Employment Programme (MBA & EP); además del Máster en Coaching, el Experto en Ceremonial y Protocolo, el Programa Básico en Marketing Digital o el Programa Básico Financiero.

En Salud, se ofertan los Ciclos Superiores en Laboratorio Clínico y Biomédico e Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, y se puede optar también por una formación especializada de posgrado en Medicina Genómica y Antienvejecimiento o el Programa de Alta Dirección y Emprendimiento en Oficina de Farmacia. Asimismo, en el área de Tech, los titulados en los Ciclos Superiores en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Administración de Sistemas Informáticos en Red pueden recibir preparación específica de iniciación al Big Data y Bussiness Analytics.

"Una adecuada formación práctica y cercana al mundo laboral - gracias a la puesta en común de proyectos que CEU Andalucía mantiene con entidades de primer nivel- hacen de los alumnos personas adaptadas al permanente cambio profesional que se da dentro de las organizaciones. Grupos reducidos, encuentros con expertos, idiomas, investigación, voluntariado y programa Excellence de fomento del talento, que ayudan a que el alumno desarrolle todo su potencial", defiende la institución.

Este último curso 2018/19 se han graduado - en sus estudios de grado universitario, máster universitario y ciclo superior - un total de 571 nuevos alumnos procedentes de los Grados Universitarios en Educación Infantil, Educación Primaria, Derecho, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, así como los alumnos de la I promoción del Master Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza en Idiomas (MAES) y de los Ciclos Superiores en Educación, Empresa, Deporte y Salud.