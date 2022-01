Vendaval verdiblanco, el Valencia-Sevilla, De Tomás frena al Cádiz, Gento, Dembélé... así vienen las portadas

El Real Betis se dio un festín el martes a costa del Deportivo Alavés (4-0) en un partido correspondiente a la jornada 21 en LaLiga, mientras que Sergio González se estrenó como técnico del Cádiz CF en el torneo doméstico con un punto muy amargo ante el RCD Espanyol (2-2) después de tener la victoria en su mano.

En el Benito Villamarín, el equipo de Manuel Pellegrini aprovechó su inercia positiva tras adjudicarse el derbi copero y goleó sin piedad a un Alavés que apenas ofreció resistencia. A la media hora ya ganaban los andaluces 2-0 gracias a los goles de Borja Iglesias, que luego firmaría un doblete, y Sergio Canales, el gran protagonista de la primera mitad con un golazo con el que confía en llamar la atención de Luis Enrique para volver a la selección. Juanmi Jiménez completó la goleada en la segunda mitad con un no menos bello tanto de vaselina tras un pase soberbio de Fekir.

Por su parte, en el Nuevo Mirandilla el Cádiz dejó escapar la oportunidad de volver a ganar como local casi nueve meses después cuando tenía todo a favor. Todo apuntaba al triunfo local tras una gran remontada con dianas de Negredo e Iván Alejo, pero Raúl de Tomás frustró a los amarillos con un remate en el minuto 95. Un jarro de agua fría para el debut liguero de Sergio González.

Hoy, el Sevilla FC tratará de recuperarse de la eliminación de Copa del Rey sufrida en el polémico derbi sevillano y acercarse al liderato de LaLiga este miércoles en Mestalla (21:30 horas), en una vigésima primera jornada en la que RC Celta y CA Osasuna (19:00 horas) se enfrentan en busca de afianzarse en la zona media de la tabla y alejarse del peligro. El cuadro nervionense deberá dejar de lado la eliminación y centrarse en LaLiga, donde marchan mucho mejor las cosas. Con un partido menos, son segundos (44) a cinco puntos del líder Real Madrid, del que se podrían quedar a solo una victoria si son capaces de ganar a un Valencia que también necesita reaccionar.

Otro de los nombres propios del repaso de prensa es el de Paco Gento. El mítico exfutbolista español, leyenda del Real Madrid, único jugador de la historia en ganar seis Copas de Europa y actual presidente de honor de la entidad blanca, falleció este pasado martes en Madrid a los 88 años.

También copa portadas Ousmanne Dembélé, después de la rajada de su representante, Moussa Sissoko. El agente del jugador del FC Barcelona aseguró que su representado ha recibido "amenazas de no jugar más" como blaugrana en caso de no aceptar la oferta de renovación y apuntó que los dirigentes del Barça van a "perder" al francés "ellos solos". "Si el Barcelona hubiera querido negociar, podría haber intentado sentarse a discutir con nosotros. Pero no hay discusión y solo amenazas de no jugar más en su equipo. Y eso está prohibido. Defenderemos los derechos de Ousmane Dembélé", comentó el agente en una entrevista a RMC Sport.

Disfruta en esta galería elaborada por ESTADIO Deportivo de las portadas de los principales diarios deportivos en este miércoles 19 de enero.