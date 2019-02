Davinson Sánchez: "El Sevilla vino a buscarme"

Davinson Sánchez, central colombiano del Tottenham, ha explicado en Mirror cómo el Sevilla FC intentó ficharlo hace cinco temporadas, cuando dio el salto a Europa de la mano del Ajax, que lo acabó vendiendo a la Premier a cambio de 46 millones de euros.

"El Barcelona me quería para el segundo equipo, pero yo quería quedarme para ganar la Copa Libertadores. Después de conseguirla, no quería ir al Barça B, me veía con calidad para jugar en un primer equipo. El Ajax sí me quería para la primera plantilla y acepté. No solo el Barcelona me quería. Cuando tenía 17 años, el Sevilla vino a buscarme. El Valencia lo hizo a los 18 y el Villarreal a los 19", explicó el zaguero.