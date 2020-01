Una leyenda del Manchester United da el 'visto bueno' a Fabián

El talento y la calidad de Fabián, ex del Betis, convence a todos.

El talento y la calidad de Fabián, ex del Betis, convence a todos. ED

Cuando apenas han transcurridos unos días de 2020, todo parece indicar que al igual que ocurrió en 2019, Fabián, ex del Betis, volverá a ser uno de los protagonistas futbolísticos, peleándose por no sólo los dos grandes de España, Real Madrid y Barcelona, sino también el Manchester United.



En realidad, ése es el deseo de una de las leyenda de los 'Red Devils', Rio Ferdinad, que a la pregunta de un aficionado en su cuenta personal de Twitter acerca de cuáles serían sus fichajes preferidos en enero, no dudó en responder que uno de ellos sería Fabián.





Pugna entre Real Madrid y Barcelona



Cavani, el gran deseo

Actualmente en el, el de Los Palacios está en la agenda de los dos clubes españoles. Unas informaciones señalan que el canterano bético tendría un acuerdo con los blancos por cinco temporadas , aunque el Barcelona no le pierde la pista Mientras tanto, Fabián se centra en el presente y continúa recibiendo elogios. Ante la crisis del United, Ferdinand no dudó en recomendar su fichaje ante la pregunta de un aficionado.El que fuera central de la más reciente época dorada del Manchester United también recomienda el fichaje del central, compañero de Fabián en el Nápoles, así como el del argentino, deAdemás de estas recomendaciones, el fichaje más inminente que tendría que hacer el United, a juicio de Ferdinad, es el del uruguayo Edinson Cavani, todavía en el PSG. "¡Enorme experiencia, goleador, ética de trabajo y gran profesional de quien los jugadores más jóvenes del equipo aprenderían mucho!"