"Sevilla sería una buena elección para Karbownik"

"Para mí, un defensor debe ante todo jugar bien en la parte defensiva. A Karbownik le está yendo bien en la liga polaca, pero no hay oponentes demasiado exigentes aquí. Un salto a la Premier League sería demasiado prematuro. Sería mejor si primero recalase en una liga más técnica. Sevilla sería una muy buena elección. La Premier League puede aparecer una vez en la vida... Habría un gran dilema, pero no me complicaría. 10 millones de libras en el fútbol inglés es poco dinero. No impresiona a nadie. Mariusz Piekarski es su gerente. Él sabe lo que es mejor para el jugador".

Son palabras de Kamil Kosowski (42), exfutbolista polaco que pasó por el Cádiz CF en 2008, en Canal +, donde coincidió con la idea del lateral y de su representante de no tratar de subir escalones de más, pasando de Legia a un equipo en el que vaya a tener oportunidades de seguir jugando y, por ende, creciendo.

Nueva oferta de renovación

Al acabar contrato en 2021, el dueño de su pase está obligado a venderle este verano, si bien en el Legia, donde esperan sacar unos ocho millones por su posible traspaso, le han puesto sobre la mesa a Karbownik una nueva oferta de renovación, con el objetivo de ganar fuerza de cara a una posible negociación con los clubes interesados, entre los que se coloca a Betis, Sevilla, Valencia, Real Sociedad, Atalanta, Sporting Clube, Brujas, PSV, Celtic o, incluso, el Barcelona. Todo indica, no obstante, que el versátil carrilero volverá a rechazar su continuidad en Varsovia para dar el salto a otro campeonato este mismo verano, aunque la aparición de la COVID-19 ha frenado todas las operaciones del mercado de fichajes.