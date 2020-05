El Ajax, que ya quiso a Lainez, toma la delantera por Córdova

Uno de los nombres relacionado desde hace meses con Real Betis y Sevilla FC es el del centrocampista mexicano Sebastián Córdova. Sin embargo, según apunta la ESPN, el Ajax habría tomado la delantera para hacerse con el joven internacional azteca de 22 años, aprovechando las buenas relaciones con su representante, el mismo que llevó a Edson Álvarez al club holandés.

"Me gustaría ir a Inglaterra, España o Italia. Todo es un proceso que sirve para aprender y el equipo que venga será el mejor para tener un mejor desarrollo allá. Yo me siento listo para irme, pero todo depende de cuando me vaya y de cómo me vaya allá", aseguró recientemente Córdova, al que también vinculaban con Benfica y Manchester United.