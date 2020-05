Francisco Barrera: "Probablemente, habrá más operaciones del tipo Emerson en este mercado"

Tras hablar sobre la posible evolución del mercado de fichajes con un representante internacional, Milos Malenovic (Soccer Mondial), atiende la llamada de ESTADIO Francisco Barrera, CEO de la agencia de intermediación sevillana Find Player Sport, y más al tanto de cómo respiran en estos tiempos de coronavirus las secretaría técnicas de los clubes de LaLiga y, en concreto, los hispalenses.

Barrera calcula que tanto el Sevilla FC como el Real Betis realizarán no menos de seis fichajes el próximo verano, durante el cual seguramente proliferarán, como regate a la crisis económica, operaciones compartidas del tipo Emerson.

- ¿Cuál cree que será la nueva normalidad en el fútbol?

- Lo primero a lo que habrá que acostumbrarse es a no ver público en las gradas, lo que sin duda ya será extraño. Después, la imposibilidad de viajar obligará a muchos puestos de trabajo vinculados al fútbol a seguir realizándolos mediante teletrabajo, pero, al ser un negocio que mueve tanto dinero, será una rueda que es difícil de parar y que volverá poco a poco al ritmo anterior, siempre supeditado a la creación de una vacuna. Al final, el fútbol es un reflejo de la sociedad y lo que hoy es muy preocupante mañana se olvida. Lo que estamos viviendo es algo histórico y sin duda costará no darle importancia, pero no creo que sea empezar de cero, sino un reinicio de la situación del fútbol.

- Entiendo que para un agente, tan acostumbrado a viajar, ver fútbol y reunirse, este confinamiento debe de resultar especialmente complicado...

- Es complicado en tanto en cuanto gran parte de este trabajo está vinculado a las relaciones personales, a las reuniones, a interpretación de gestos, a empatía... que ahora se limitan a las videollamadas. Pero, como todo, la parte positiva es que el ahorro en tiempo de viajes y hoteles ahora permite analizar mejor las necesidades, sopesar mejor los encajes de los jugadores, ver fútbol atrasado y gestionar mejor a tu equipo de trabajo. Habitualmente, todas estas tareas se realizan, pero con una alta dosis de estrés. Otro punto que destacaría es el tiempo que nos está permitiendo estar con la familia, que habitualmente no es mucho.

- ¿Se resentirá el mercado tanto como se barrunta?

- Todo dependerá de los ingresos por televisión. Si finalmente las principales ligas se reanudan y su porcentaje de perdidas no es muy alto, el mercado se irá agitando conforme haya algún traspaso de peso que mueva dinero y que desencadene el movimiento de ese dinero, pues el mercado suele moverse por un efecto dominó. Hasta ahora, en especial ante la incertidumbre de los ingresos y el desconocimiento de los ascensos o descensos, todo ha estado suspendido, en espera de resoluciones que parece que con la vuelta a los entrenamientos de los jugadores se va aclarando y se están empezando a producir movimientos. Si LaLiga se disputa con normalidad, el mercado se retrasará y se resentirá, en la medida que se hayan mermado los ingresos, pero intuyo un mercado similar a otros años.

- Mandarán las cesiones y la cantera, más que nunca, ¿verdad?

- No termino de tenerlo claro. Te diría que este escenario se contemplaría en el caso de que LaLiga no pudiera finalizar, aunque sí es cierto que el seguimiento más minucioso a categorías inferiores que se ha realizado en estas semanas puede provocar apuestas por jugadores de escalafones inferiores, como el caso del Sevilla con los jugadores que han subido a entrenar con el primer equipo. Respecto a las cesiones, suelen darse a finales de mercado y preveo que se den en una medida similar que en años anteriores, ya que lo que se está moviendo en su mayoría son traspasos y no se contemplan tantas cesiones.

- En Italia es más habitual el intercambio o la copropiedad. ¿Lo ve extrapolable a LaLiga?

- Por supuesto, ya lo estamos viendo con el caso de Emerson en el Betis, siendo uno de los pioneros en LaLiga con esta formula y que sin duda irá aumentando en este mercado. Haciendo un símil automovilístico, es como un 'leasing': lo disfrutas unos cuantos de años y luego se decide qué hacer. La única pega existente es que hay que convencer a los grandes para la inversión, ya que de igual a igual es más complicado ver este tipo de operaciones.

- ¿Considera viable que la ventana de transferencias esté abierta hasta enero?

- Personalmente, me parece una locura y un despropósito aumentar las ventanas de transferencias, cuando lo ideal sería minimizarla pues, al final, muchas operaciones se quedan paradas semanas por la duración del mercado y en las últimas horas se reactivan y se cierran, cuando si la duración fuera menor se iría por las opciones concretas y no se estaría en constante espera. Además, creo, como intermediario, que la valoración de los futbolistas sería más real que la que actualmente hay en los inicios de mercado.

- ¿Nota preocupación en los directores deportivos?

- Preocupación en sí, sólo en los equipos que se encuentran en descenso. En los demás noto más incertidumbre y desconcierto por no saber con qué partida económica se va a poder contar. También hay mucho desconcierto en cuanto a las posiciones a reforzar, siendo pocos los que tienen bien definido estos aspectos.

- Aparte del gol, como siempre, ¿hay una posición que esté siendo más demandada para este mercado?

- Hay posiciones que son recurrentes todos los mercados y que sin duda son sinónimo de éxito si tienes un jugador de esas características. Las posiciones son laterales zurdos, centrales zurdos y extremos rápidos. Habitualmente, esas posiciones son las más demandadas. Pero en este mercado a diferencia de otros, he percibido mucha demanda de porteros.

- ¿Y las ligas? ¿Se está atendiendo más, por la crisis, a campeonatos antes menos explorados, en busca de algún mirlo blanco?

- Habitualmente, los clubes siguen ligas menos conocidas y es obligatoriedad de los intermediarios tener controlados jugadores que se demanden que no haya disponibles en las principales ligas por distintas casuísticas y que pueda dar respuesta a esta demanda un jugador de alguna liga más pequeña. Hay verdaderas joyas en ligas como Austria, Polonia o Dinamarca. No tengo la sensación de que se haya atendido más a otros campeonatos en este periodo, aunque si estoy seguro de que se ha podido seguir en vídeo, a través de plataformas, más esos campeonatos.

- ¿Cree que, como suele ser costumbre, Betis y Sevilla acaba realizando muchos movimientos?

- Ambos equipos requieren de refuerzos. En el caso del Betis, por llevar una temporada algo irregular, la cual requiere de cambios en casi todas las posiciones, bien por sustitución de jugadores que han perdido el nivel o por reforzar la plantilla con jugadores más acordes a la idea del entrenador (esto último supeditado a cómo termine el campeonato).

En el caso del Sevilla, sigue la segunda temporada de generación del nuevo proyecto de Monchi y que, a buen seguro, requerirá además del reemplazo de piezas que no han funcionado esta temporada, de nuevos jugadores que terminen de completar la plantilla. Estimo que al menos seis fichajes realizarán cada uno de estos clubes.