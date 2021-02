El Sevilla FC monitoriza a Montiel, que sonó hace un año para el Real Betis

Gonzalo Montiel es, para los entendidos, uno de los laterales derechos más emergentes del fútbol argentino. El de González Catán, formado en los escalafones inferiores de River Plate, alcanzó la internacionalidad absoluta con la llegada de Lionel Scaloni a la Albiceleste, despertando el interés de muchos clubes de Europa. A sus 24 años recién cumplidos, ha amagado ya varios saltos, dado que los 'Millonarios', conscientes de que acababa contrato el 30 de junio de 2021, autorizaron que su entonces agente, Marcelo Carracedo, protagonizara una gira por el Viejo Continente para buscar un negocio lo más cercano posible a su cláusula de rescisión: 20 millones de euros.

Vinculado hace un año con el Real Betis, al igual que su compañero en la entidad franjirroja Lucas Martínez Quarta, ESTADIO Deportivo desveló en marzó del año pasado que tenía un precontrato con el West Ham a cambio de 10 millones de libras, estropeado al final por los efectos colaterales de la pandemia y por las duras exigencias del 'Home Office' británico para conceder a los extranjeros un permiso de trabajo. Aparte de los verdiblancos, Valencia y Bayer Leverkusen manejaron con interés su ofrecimiento, aunque nada cuajó.

Una vez cerrada (igualmente sin éxito) la pasada ventana estival-otoñal, Montiel decidió cambiar de representante, optando por un Pablo Sabbag que tiene muy buenos contactos en la Serie A y que, curiosamente, maneja también, junto con su hermano Matías, los designios del sevillista Ocampos y el bético Guido Rodríguez. Por esta vía ha llegado la vinculación de nuevo con el conjunto nervionense, que, según apuntan desde Brasil, pugna ahora con Palmeiras por el carrilero argentino, que estuvo a punto de marcharse a la Roma en enero (por 7+3 kilos).

Hace menos de un mes, Bolonia, Lyon y Villarreal estuvieron igualmente tras sus pasos, llegando estos dos últimos a ofertar por un traspaso que no llegó a materializarse, pues ninguno llegó a las exigencias de River. Tras el 'deadline' invernal, Gonzalo aceptó renovar hasta el 31 de diciembre de 2022 para que los 'Millonarios' se llevaran algo por su venta, que debe fraguarse de una vez por todas en verano y no por su cláusula (que no aumentó con el nuevo contrato), sino, en el mejor de los casos, por la mitad. Así, los bonaerenses se conformarían con obtener 10 millones limpios en el trato, habida cuenta de que poseen el 80% de los derechos del zaguero, dueño junto a su familia del otro 20%.

En Argentina sospechan que no irá al Palmeiras, pues no es el mercado brasileño el que más interesa a un Montiel deseoso de dar el salto a una gran Liga europea. De hecho, se filtra desde allí que podría haber ya un acuerdo avanzado con un club español o italiano, lo que reaviva las posibilidades del Sevilla, que pretende competencia de nivel para un Jesús Navas que todavía no ha renovado, sin que Aleix Vidal tenga tampoco su continuidad asegurada. Las otras dos partes estarían por la labor de ceder un poco en lo económico para que la operación fuera viable, por lo que ahora la pelota estaría en el tejado de Monchi.