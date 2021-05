Monchi ha elegido al competidor de Navas en su caladero favorito

Es, sin lugar a dudas, el caladero favorito de Monchi, todo un especialista en 'pescar' en la Ligue 1 'gangas' que luego puede revender a precio de oro. Ha habido alguna pifia, como Rony Lopes (25 kilos y a préstamo en el Niza tras no cuajar aquí), pero los aciertos ganan por goleada. Los últimos, Koundé (20+5), Ocampos (15) y Diego Carlos (15), por los que el Sevilla FC podría ya obtener el triple cuando quisiera. Y antes llegaron Gameiro, Krychowiak, Lenglet, Ben Yedder... Del Racing Club de Lens, otras dos operaciones redondas: Kondogbia (costó 4 y se vendió por 20, aunque ahí Doyen fue la gran ganadora) y Keita (de 4 a 14).

De hecho, no hace mucho que se fijó en otro jugador 'sang et or', Loïc Badé, a quien se ve como un sustituto ideal si sale Koundé. Y, ahora, el competidor y posible sustituto de Jesús Navas estaría también en el recién ascendido conjunto norteño del Paso de Calais. Se trata de Jonathan Clauss, carrilero diestro de 28 años que ha sido una de las sensaciones en el país galo. No en vano, ha ayudado a su escuadra a luchar hasta la última jornada por meterse en competiciones europeas, anotando tres goles y brindando siete asistencias en 34 partidos oficiales. Llegó libre en el verano de 2020 procedente del Arminia Bielefeld alemán. Todo un acierto atarlo hasta 2023.

Según la prestigiosa revista germana 'Kicker', Manchester City, Chelsea, Sevilla FC y un club turco andan tras la pista de Clauss, natural de Estrasburgo y con una propuesta de renovación y mejora de contrato sobre la mesa. Su valor de mercado actual es de 4,5 millones de euros y, pese a la competencia de los finalistas de la Champions League, Monchi estaría tratando de convencer al carrilero para enrolarse en un club en franco crecimiento y con serias posibilidades de revalorización.