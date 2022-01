Al Newcastle se le caen sus preferidos, insiste por Diego Carlos... y uno de sus desvaríos 'ayudaría' al Betis

Los nuevos y acaudalados dueños del Newcastle, dueños de un fondo de inversión de Arabia Saudí, han prometido reflotar a un equipo que ha caído ya eliminado de la FA Cup y la Carabao Cup, por lo que se centrará en esta segunda vuelta de la 21/22 en salir del pozo. Actualmente, las 'Urracas' ocupan el penúltimo puesto de la tabla en la Premier League, si bien su entrenador, Eddie Howe, cuenta con la promesa de que llegarán refuerzos invernales por valor de 100 millones de euros. Con el ex colchonero Trippier ya reclutado, quedan por llegar un lateral zurdo, dos centrales, un mediapunta o extremo y un delantero centro.

Especialmente urgente son los fichajes en el eje de la retaguardia y la punta de lanza, de tal manera que el objetivo es que, tras la lesión del 'pichichi' Callum Wilson, que le tendrá un par de meses en el dique seco, haya un repuesto de garantías antes del sábado, cuando los blanquinegros se enfrentan con un Watford que marca la salvación en estos momentos. Como se avanzaba ayer en estas páginas, la semana prometía intensidad en los despachos británicos, aunque sus intentonas están resultando infructuosas, hasta el punto de activarse ya planes C, D y hasta E por la urgencia. Las prioridades se están cayendo una tras otra.

Así, el deseado para una de las dos vacantes en el centro de la defensa, Sven Botman, no saldrá del Lille, como pronto, hasta verano. Varios medios informan de una segunda oferta rechazada por los del norte de Francia por valor de 40 millones de euros, informando al Milan, otro de los postores, que el zaguero neerlandés, muy del gusto de Monchi también para cubrir una hipotética marcha de Koundé, no está en venta. Como ya se ha referido, la 'short list' incluía a Diego Carlos y Badiashile, si bien el Sevilla FC descartó soltar al brasileño por los 30 kilos propuestos, al tiempo que el Mónaco pedía no menos de 40. Con todo en marcha con el franco-congoleño, una inoportuna lesión frente al Nantes ha paralizado las gestiones. En el Principado creen que estará de vuelta en tres semanas, pero otras informaciones hablan de hasta seis, por lo que el Newcastle no correrá riesgos.

En este punto, desde Inglaterra hablan de una nueva ofensiva, de carácter inminente, por el sevillista, elevando su oferta inicial, pese a que aquí insisten en renovarlo hasta 2025 y llevar su cláusula hasta los 85 millones. Dicen las malas lenguas que por 50 lo dejarían marchar, pese al daño evidente a un Lopetegui que sólo tienes tres efectivos natos en esa demarcación. Por ahora, las 'Urracas' no han llegado a ese listón, aunque intentan persuadir al campeón olímpico con un jugoso contrato por cuatro campañas. Por si en Eduardo Dato vuelven a darles 'calabazas', los rectores ingleses han disparado, literalmente, a todo lo bueno y con proyección que se mueve, sondeando (por ahora sin éxito) a Senesi (Feyenoord) y Nico Schlotterbeck (Friburgo), porque hay que recordar que quieren dos centrales en enero.

Pero, si frustrantes han sido los movimientos para la defensa, más lo están siendo, incluso, para el ataque. De esta forma, el extremo del Ajax Neres prefiere el Shakhtar a Newcastle y Everton, mientras que el Liverpool parece que se llevará el gato al agua por Luis Díaz (Oporto), superando los 70 kilos. El Leverkusen se ha subido a la parra por Schick, como el Benfica por Darwin Núñez, al tiempo que Bellotti, tanteado igualmente por el Toronto FC, optará por acabar el curso en el Torino para marcharse libre en verano. Los tiros blanquinegros van ahora, según los medios locales, por el desconocido pero emergente artillero del Stade de Reims Ekitike (por el que podrían ofrecer hasta 36 millones de euros a sus 19 años), el versátil Alfredo Morelos (Rangers) o Azmoun.

Este último, iraní del Zenit, no ha renovado con el próximo rival del Betis en el 'play off' de dieciseisavos de la Europa League, ya que tiene un acuerdo con el Lyon para verano, pero en los mentideros futbolísticos se dice que desde St. James' Park podrían llegar 20 kilos que convencieron al conjunto de San Petersburgo de soltarlo ahora, quedando debilitado para su cruce con los verdiblancos, aunque, lógicamente, buscarían un recambio.