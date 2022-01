El Newcastle no es la única preocupación del Sevilla por Diego Carlos: llegan dos ofertas más

Hace bien Monchi en desempolvar su agenda de centrales más apetecibles de Europa, con Djiku en un lugar destacado, porque cada vez se antoja más complicado que logre retener a Diego Carlos. Evidentemente, puede ocurrir como con Koundé en la ventana anterior de trasnferencias, cuando el Chelsea no subió su primera oferta y el isleño se negó a soltarlo cerca del 'deadline' por menos que su cláusula. En aquel caso, una oscilante entre los 80 y los 90 millones de euros. La del brasileño, hasta que no se formalice una renovación que daban por hecho hace apenas cinco semanas el propio director general deportivo y, un mes antes, el campeón olímpico, que la veía inminente. La idea era mejorar sus emolumentos, ampliar contrato hasta 2025 y subir su cláusula a 85 kilos (10 más). Pero apareció el Newcastle...

Los petrodólares saudíes consiguen, a veces, lo que parece imposible, como que un zaguero titular en un club que lucha por el título de LaLiga y sigue vivo en Europa League cambie a mitad de temporada a otro que lucha por la permanencia en la Premier League y que ocupa actualmente puesto de descenso a la Championship. Se trata, además, de uno de los que presenta peores registros defensivos en el país, lo que explica el hincapié que están haciendo en el ex del Nantes (tercera opción, tras un Botman que el Lille no soltará hasta verano y un Badiashile que el Mónaco tasó en 40 millones antes de lesionarse de cierta consideración), pero no tanto el deseo de Diego Carlos.

Cambiaría el de Barra Bonita aspiraciones deportivas por un jugoso sueldo, que triplicaría lo que percibe en Nervión. Incluso, desde tierras británicas se ha filtrado que existe un acuerdo ya con el central, que habría comunicado ya formalmente al Sevilla, a través de sus representantes, su deseo de ser traspasado. Sólo falta que las 'Urracas' alcancen las pretensiones blanquirrojas, muy alejadas de los 35 kilos que, según apuntan desde Inglaterra, habría propuesto la entidad controlada ahora por el Fondo de Inversión Pública con sede en Riad y un capital de 400.000 millones de euros. Unos 100 pretende invertir este enero para reflotar a los de Eddie Howe, habiéndose gastado ya más de 43 en Trippier (más otros 10-12 en objetivos, el principal la salvación) y Wood.

Como quiera que les faltan otro central, un lateral zurdo y un medio creativo, no quieren emplear lo restante en Diego Carlos, si bien se rumorea que habrían apalabrado con Monchi la presentación esta semana de una propuesta final consistente en los 50 kilos, más 10 en bonus, que podría convencer a los nervionenses, quienes, si no, deberían conseguir que, al igual que Koundé, el brasileño cambie el chip rápidamente y acepte quedarse sin resquemores. Sin embargo, estos once días finales de mercado invernal prometen ser bastante intensos, puesto que, si con el francés las 'balas' llegaban únicamente desde el Chelsea, habría otros dos 'tiradores' dispuestos a 'acertar' en el '20'. Y es que, según desvela 'Sky Sports', otro club británico habría igualado la puja del Newcastle hasta la fecha (30 millones de libras), mientras que una escuadra italiana también se habría interesado de manera formal, aunque por menos cuantía. La subasta, con todo, ya es una realidad.