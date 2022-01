Monchi recupera otro viejo nombre de su agenda: Djiku

Aunque todo lo acontecido en el derbi ha dejado en un segundo plano el mercado, Monchi sigue trabajando a marchas forzadas para darle a su técnico el mejor plantel con el que afrontar la segunda parte de la temporada. Una vez incorporado Corona, la necesidad más acuciante para la banda derecha, queda aún por intentar otro punta y un cuarto defensa que evite situaciones como las vividas en los últimos partidos. O, al menos, intentar que no se marche Diego Carlos.

Y eso, de por sí, no es tarea sencilla. El Newcastle se queda cada vez con menos opciones y aprieta por el brasileño. Desde Francia, el presidente de Lille, Gerard López, le dejaba claro a las Urracas que Botman no se va a mover en este mercado invernal. El central holandés que el pasado verano tentó Monchi para suplir a Koundé era la primera opción del nuevo rico británico para el centro de la defensa. Pero el Lille sigue vivo en octavos de la Champions League y quiere a sus mejores hombres para llegar lo más lejos posible.

Eso deja a Diego Carlos y a Badiashile (Mónaco) como únicos objetivos del Newcastle y está buscando a dos centrales para cerrar la defensa en este mercado invernal. Desde Inglaterra confirmaban que a la suculenta oferta para el brasileño, que superaba los cinco millones de euros, se unía que el club del norte de Inglaterra le ofrecía cuatro años de contrato.

El gran problema sigue siendo un Sevilla FC que ya ha rechazado dos ofertas y que, según señalaba ayer Goal, había recibido una tercera que elevaba los 40 millones de la segunda.

Su salida no es descartable si Diego Carlos se queda como única opción y el Newcastle eleva las cifras a lo que el Sevilla podría considerar aceptable, pero se vaya o no, Monchi busca central para sustituirlo o para incorporar de inmediato y tener cubierto el puesto de cara al futuro.

Y habría ido a por él a su concurrido mercado francés. Medios del país vecino aseguran que ha vuelto a sacar de su agenda un viejo conocido: Alexander Djiku. El internacional por Ghana, que se encuentra ahora en la Copa de África, ya ha alcanzado la madurez que tal vez no tenía cuando el Sevilla lo tanteó hace tres años.

"Me veo jugando en España porque es un campeonato que me gusta y que se adapata a mi estilo de juego. Celta, Sevilla y Getafe han preguntado por mí, pero no hay nada cerrado", confirmó Djiku en su día. Tras dejar el Caen ha crecido en el Estrasburgo, con el que es indiscutible y con el que le queda un año y medio de contrato. Por lo que sería un fichaje ideal para el próximo verano. Aunque Monchi, tal vez, tenga que adelantarlo por necesidad.