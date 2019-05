Turquía, un nuevo posible destino para Alberto Moreno.

El ex canterano del Sevilla FC Alberto Moreno parece decidido a abandonar las filas del Liverpool en este próximo mercado de fichajes. Tras cinco temporadas en la entidad 'red', donde no siempre ha gozado de las oportunidades deseadas, este año está siendo el peor en cuanto a registros y minutos disputados. No cuenta para Jurgen Klopp (apenas ha jugado 5 encuentros esta campaña -solo dos de Premier League-) y la irrupción de Robertson en el lateral izquierdo ha acabado por cerrarle por completo las puertas de la titularidad. Por ello, desde hace varios meses se apunta a una posible salida en verano.

España e Italia fueron los primeros destinos que salieron a la luz. Siempre se ha especulado con un posible regreso a la que fue su casa aquí en Nervión, pero aunque se ha producido algún que otro contacto, por ahora no parece que se vaya a producir. En el país transalpino también se ha hablado mucho de una hipotética llegada a la Lazio. Su buena relación con Lucas Leiva (por su pasado en el Liverpool) ha hecho que el sevillano visite la capital italiana en más de una ocasión, ciudad que sería de su agrado para una nueva experiencia. Su vivencia en Inglaterra le ha hecho crecer como jugador, y sus condiciones como lateral ofensivo le pueden aportar mucho al conjunto romano.

Sin embargo, no hay nada cerrado, por lo que son varios los clubes que se siguen sumando al interés de hacerse con sus servicios. Ahora, el medio turco Haber365 informa que el Fenerbahçe estaría siguiéndole la pista. No es el destino idílico para un futbolista de 26 años, al cual le parecería más atractiva una nueva etapa en otra liga, pero en el país otomano juegan con la baza del alto salario que podrían ofrecerle al no pagar impuestos. Por tanto, aunque su fichaje por el equipo turco no sería un salto de calidad en cuanto a nivel de clubes, bien es cierto que la oferta podría ser suculenta en cuanto al contrato que podría firmar.