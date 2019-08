El Ajax de Van de Beek resiste en el infierno de Salónica

El Ajax de Ámsterdam, con el pretendido por el club madridista Donny Van de Beek en su equipo titular, sobrevivió a la presión del Toumba Stadium del PAOK de Salónica y consiguió un positivo empate (2-2) en el partido de ida de la tercera ronda previa de Liga de Campeones.



"Ha venido aquí y va a jugar", anunció Erik Ten Hag, técnico 'ajacied' en la previa del choque en relación a la situación de Van de Beek. Y el '6' por el que suspira el Real Madrid jugó.



El único riesgo que corría, desde el punto de vista del club merengue, residía en la posibilidad de lesionarse, pues tras el cambio en la reglamentación UEFA, los jugadores que disputen cualquiera de las tres rondas previas de clasificación e incluso los play-off de 'Champions League' y 'Europa League' podrán representar a otro club en la fase final de las competiciones.



Así, partiendo desde la zona de mediapunta, el 'crack' neerlandés sufrió para encontrar su sitio en el campo ante la intensidad del conjunto de Salónica.



Aunque Ten Hag empleó un sistema similar al que alineó en el debut del Ajax en Eredivise en el que tanto lució Van de Beek -con un gol y una asistencia-, con libertad para abandonar la zona de interior y moverse cerca del área, los griegos supieron anular su incidencia y sus apariciones entre líneas.



El único cambio con respecto al estreno liguero ante el Vitesse fue el de Mazraoui en el lugar de Razvan Marin, formando en el doble pivote junto a Daley Blind. Y Donny notó las diferencias.



El recorrido y el dinamismo del marroquí, por un lado, y la posición de Van de Beek, más cercana al área que al centro del campo, por otro, aislaron al capitán del Ajax en el centro del campo, y los pupilos de Ten Hag no expusieron su habitual velocidad en la circulación de balón.



A pesar de ello, los neerlandeses se adelantaron con un tanto en propia de Dimitrios Giannoulis en una falta lateral lanzada por Ziyech. Después, los griegos dieron un paso adelante e hicieron efectiva su línea de presión para volcar el campo hacia la meta de Onana.



Chuba Akpom y Léo Matos dieron la vuelta al marcador antes del descanso, con gran incidencia de Léo Jaba y Dimitris Pelkas, gracias al rédito que sacaron de las peleas que mantuvieron con los centrales del Ajax Lisandro Martínez y Peer Schurs, lugar en el que los aficionados 'ajacied' todavía recuerdan reminiscencias del ya 'juventino' De Ligt.



Al inicio de la segunda mitad, el Ajax mejoró y encerró a los griegos, forzados a replegar sobre su área. Así, Klaas-Jan Huntelaar anotó su undécimo gol del año natural, el segundo máximo anotador del equipo -empatado con Van de Beek-, sólo por detrás Dusan Tadic, que suma 20.



El Ajax intentó conseguir un resultado aún más positivo para el partido de vuelta, pero el PAOK, con el central español José Ángel Crespo actuando como titular en el eje de la zaga, resistió las acometidas de la cuadrilla 'ajacied'.



Además, los hinchas de Salónica, capital de la región griega de Macedonia, aprovecharon el escenario para volver a mostrar la pancarta que reza "Macedonia is one and only and it's here" (Macedonia es una y única y está aquí), con la que se refieren a sus vecinos normacedonios, que abandonaron la denominación de 'República de Macedonia' en febrero de 2019.