Designaciones para De Burgos Bengoetxea; Munuera Montero y Cuadra Fernández

Madrid, 15 sep. (EFE).- Los árbitros españoles Ricardo de Burgos Bengoetxea (C. Vasco), José Luis Munuera Montero (C. Andaluz) y Guillermo Cuadra Fernández (C. Balear) fueron designados por la UEFA para dirigir el próximo día 17 partidos de la segunda fase de clasificación de la Liga Europa.



De Burgos Bengoetxea arbitrará el Olimpia Ljubljana-Zrinjski, Munuera Montero el Osijek-Basel y Cuadra Fernández el Goteborg-Copenhague, según confirmó la Federación Española de Fútbol (RFEF).