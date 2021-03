Pau suma detractores en Roma: "No me gusta, lo etiquetaron como un gran portero y es un portero normal".

No está siendo una temporada tranquila para Pau López en Roma. Desde que se marchara de Heliópolis rumbo a la capital italiana en el verano de 2019, el portero catalán ha tenido que convivir con las continuas críticas debido al gran desembolso que hizo la Roma: 23,5 millones de euros más el 50% de los derechos de Sanabria.

El cancerbero ha enlazado buenas actuaciones con partidos para olvidar, lo que le ha impedido tener regularidad saliendo incluso de las convocatorias de la selección española. El verano pasado la Roma escuchaba ofertas por el ex del Betis pero la crisis económica de la covid-19 hacía muy complicado siquiera recuperar la fuerte inversión del verano anterior.

Esta temporada ya han sido varias las voces críticas que se han alzado contra el rendimiento de Pau López, como la del ex jugador de la Roma Giovanni Cervone, tras el 0-2 encajado ante el Nápoles. "López no es un portero; los porteros son otra cosa... Llevo callándome un año, pero ya he dicho 'basta'".

Ahora a Cervone se le ha sumado el exportero de la Roma Franco Tancredi. "Sinceramente no me gusta. Un portero debe tener personalidad, puede fallar en dos o tres partidos pero tiene que darle al equipo de 12 a 15 puntos por temporada. No soy contrario a los porteros extranjeros, pero considerando que hay tantos italianos buenos, apostaría por Meret, que tiene un gran potencial. Es joven y lo puede hacer bien durante muchos años", ha dicho en declaraciones en TMW.

Además, Tancredi no cree que vaya a subir se rendimiento en la Roma: "Pau López ha sido etiquetado como un gran portero y es un portero normal. No sé si no se ha encontrado bien, o si hay otros motivos, da la impresión de ser muy frágil y eso no es bueno en la portería".