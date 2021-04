Lo Celso ya "explotó" y coge galones

Tras cuatro meses lesionado, el ex del Real Betis Giovani Lo Celso regresaba en los dos últimos partidos a un Tottenham en horas bajas después de caer en Europa. Y lo hacía saliendo desde el once inicial y dando un buen rendimiento, justo cuando desde el entorno del club hablaban de que estaba sobrevalorado y de que había que buscarle una salida.

Lejos de eso y pese a apenas haber tenido regularidad en la presente campañam, el argentino no está entre los siete 'descartes' que, según The Mirror, ya habría realizado Mourinho de cara a la próxima campaña. El futbolista, según asegura su excompañero Juan Foyth, gusta al técnico portugués y sólo las numerosas lesiones que ha sufrido desde que llegara a los Spurs han impedido que triunfase y se asentase en el once titular.

"Para mí, Lo Celso ya explotó el año pasado", indica en '90 min' el hoy jugador del Villarreal, quien precisamente aparece en esa lista de siete futbolistas a los que el Tottenham traspasaría el próximo verano.

"Cuando llegó Mourinho empezó desde el banquillo, pero después fue imposible sacarlo (del once) porque era el motor del equipo, el que más corría, el que más pedía el balón", afirma el argentino, quien destaca que el extécnico del Madrid ya dijo sobre él que no lo cambiaría por ningún otro.

Y eso pese a que ahora tiene su posición muy bien cubierta y lo está poniendo en banda (el pasado domingo lo suplió Bale). Para Mourinho, en plena forma, es un jugador que quiere tener.

Foyth, incluso, lo ve para retos aún mayores. "Recuerdo un partido en el que estábamos hablando con Eric Dier en el banquillo y me dijo: 'No puedo creer que Lo Celso no juegue en el Real Madrid o en el Barcelona'", afirma.

En los últimos meses, su nombre ha estado relacionado con un regreso a LaLiga. Su intermitencia en el arranque de campaña y su larga lesión alimentaban la idea de que el Atlético, que busca un mediocentro con sus características, lo reclutase. Pero de momento no se mueve.