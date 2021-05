Caparrós, un 'armenio' nacido en Utrera: "Ya sé decir hangist, lava, arag..."

La marcha de Joaquín Caparrós del Sevilla FC coincidió con el recrudecimiento de la pandemia, que obligó a cerrar fronteras y a confinar a gran parte de la población mundial. En estos poco más de once meses, el técnico de Utrera ha pasado de estar 'retirado' en el organigrama técnico del club nervionense a convertirse en el héroe de un país. Armenia lo acogió con las dudas lógicas sobre un entrenador que no conocía el fútbol de esta exrepública soviética y ahora le adoran como el preparador que ha logrado llevar a su selección a los mayores hitos de su corta historia.

Caparrós no duda en alabar lo que ve y, en una entrevista con FFA, nos habla de su adaptación al fútbol armenio y a la vida allí, de cómo se las arregla con el idioma, y también de todo lo que se ha encontrado en una selección y un fútbol en los que cree.



- Tiene una experiencia impresionante como entrenador con un récord de innumerables victorias. Aún así, usted esperaba un comienzo tan exitoso como entrenador de Armenia en equipo nacional, de alcanzar el primer lugar en nuestro grupo en la Liga de las Naciones y tres victorias consecutivas en las eliminatorias para el Mundial?

- El primer mensaje a nuestros futbolistas fue sobre ser un equipo de verdad. Puedo afirmar que lo hicimos. Fue el factor clave para lograr muchas cosas. No necesitábamos establecer metas a largo plazo, todo lo que teníamos que hacer era dar un paso a la vez y enfocarnos en cada partido que se avecinaba. También necesitábamos formar una fuerte mentalidad de equipo. En este proceso, conocemos a cada jugador y sus ideas. Creo que estamos cumpliendo nuestros objetivos aunque todavía nos queda un largo camino por recorrer. Necesitamos ser un equipo nacional, pero como uno solo. Tenemos que actuar como un colectivo de jugadores, como un equipo real.

- Sin embargo, ¿qué representaron las cinco victorias y ninguna derrota en los últimos ocho partidos consecutivos?

- Gracias a esta mentalidad y a la actitud de los jugadores logramos ser como una verdadera familia. Les decía a nuestros entrenadores que tenemos una ventaja sobre otros equipos de todo el mundo; ése es el sentido del patriotismo. No todos los equipos tienen eso. Debería haber tenido en cuenta una de nuestras ventajas. Además de eso, la mentalidad de un equipo que estaba sumando fe en el trabajo realizado, estaba fortaleciendo esa fe y confianza.

- ¿Qué nos puede decir sobre la asociación entre la Federación de Fútbol de Armenia y la selección nacional?

- La asociación entre el cuerpo técnico, el presidente de la Federación de Fútbol de Armenia (FFA) y el personal administrativo es muy transparente, flexible y de vital importancia. Todos perseguimos el mismo objetivo. Los resultados siempre tienen que ver con las decisiones del presidente y del órgano ejecutivo que selecciona al personal, que luego cumple con sus respectivas funciones. Tenemos excelentes relaciones con el órgano ejecutivo, nos hemos fijado los mismos objetivos y pensamos de la misma manera. Gracias a todo esto podemos ser optimistas sobre el futuro desarrollo del fútbol armenio.

- ¿La barrera del idioma, el hecho de que no hable armenio y los jugadores no hablen español, es un obstáculo para usted? ¿Qué palabras has aprendido en armenio hasta ahora?

- ¿Palabras en armenio (riendo)? "Hangist" (fácil), "lava" (bueno), "arag" (rápido) y algunos otros. Debo confesar honestamente, al principio, pensé que la barrera del idioma sería un problema, pero salí mal. Aquí hay bastante comunicación no verbal; la gente simplemente se mira a los ojos y se abraza. A menudo, esto es más poderoso, más honesto y franco que las palabras dirigidas a un colectivo.

- Muchos entrenadores tienen ciertos esquemas en los que encajan a los jugadores. ¿Cuál es su enfoque? ¿Colocas a los jugadores en tu esquema preferido o es al contrario, eliges el esquema en función de las capacidades de tus jugadores?

- Aquí hay dos cosas diferentes. Primero, vienes y recibes un equipo existente, por ejemplo, la selección nacional; y tienes que adaptarte a él. Al estar bloqueados debido a la pandemia, nosotros, el equipo técnico formado por Roman Berezovsky, Suren Chakhalyan, Luciano Martín y Ara Aroyan, estábamos examinando muchos partidos jugados por la selección nacional. Trabajamos casi 24 horas al día, 7 días a la semana, viendo los partidos anteriores del equipo. Estábamos analizando a cada jugador individualmente y desarrollando gradualmente una comprensión de su perfil, luego establecimos nuestros propios requisitos para él. Además, con la ayuda de una mentalidad de equipo y la confianza de los jugadores en nuestro trabajo, nos hemos convertido en un equipo que exhibe una presión intensa y agresiva durante el partido. Y teníamos que mostrar alta velocidad, utilizar los espacios libres y creer en el fútbol vertical.

- En ese caso, ¿cuál es la razón detrás de la transición del 4-2-3-1 profundamente arraigado al 4-4-2? ¿Fue por la ausencia de Henrikh Mkhitaryan, Arshak Koryan o cualquier otro creador de juego, o es éste el mejor esquema táctico dada la selección actual de jugadores?

- Una selección no puede depender de uno o dos jugadores y no hay necesidad de adaptarse a ellos. El principio que se aplica aquí es lo que habíamos discutido con el equipo al principio: ser como un verdadero equipo de fútbol y hacer el mejor uso de cada jugador. No siempre podemos tener posesión en el campo porque no tenemos jugadores para ello. Sin embargo, podemos jugar al fútbol vertical y de presión. Nuestro estilo de juego no puede depender de ciertos jugadores. Necesitamos un verdadero espíritu y comportamiento de equipo en el campo. El partido dura sólo 90 minutos, durante este tiempo uno puede cambiar de estrategia. Necesitamos conocer nuestra propia estrategia y enfoques; y la gente nos reconocerá por la identidad que formamos.

- En junio, la selección nacional jugará dos amistosos, el primer partido es contra la subcampeona del mundo Croacia, el segundo partido es contra Suecia, una de las selecciones más fuertes de Europa. ¿Cuál es la importancia de jugar contra los equipos más fuertes en partidos amistosos? ¿Era ésta tu petición? ¿Qué va a probar durante estos partidos?

- Primero, no hay amistosos para selecciones. Tenemos que reconocer esto. Cuando te pones la camiseta de la selección nacional, ya no estás en un partido amistoso; todo tu país está a tus espaldas y necesitas ganarte la confianza de tu afición. En este sentido, tenemos que cambiar nuestra filosofía hacia los amistosos y vamos a empezar a hacerlo en nuestros partidos contra las selecciones de Croacia y Suecia. Es posible que un nuevo jugador se una a nuestro equipo, pero reitero que necesitamos fortalecer y mejorar nuestra estrategia. Ésta es la razón por la que no vemos los partidos como amistosos, ésta es la mentalidad que ponemos detrás de los preparativos para estos partidos.

- Se le conoce como un entrenador que saca a jóvenes talentos. ¿Continuará involucrando a los jugadores jóvenes en los próximos partidos y puede nombrar algunos en este momento?

- No voy a nombrar a nadie ahora. Daremos una oportunidad a uno u otro jugador según nuestra filosofía y conveniencia. La edad del jugador no garantiza su derecho a estar en la selección nacional. Sólo importa estar en buena forma. Si vemos que un jugador tiene talento y puede ser un activo para el equipo, decidiremos en consecuencia. Para los próximos partidos, lo más probable es que llamemos a jugadores que ya han estado jugando en los últimos partidos.

- Vahan Bichakhchyan jugó en 5 de los 6 partidos de la Liga de Naciones. En los últimos tres juegos, pasó solo un minuto en el campo. ¿Cuál fue la razón?

- Esta vez tuvimos otros jugadores en el campo, por ejemplo, Zhirayr Shaghoyan y Eduard Spertsyan. Es bueno e importante tener competencia dentro de tu propio equipo; esto mejora la capacidad del equipo. Estamos muy contentos con Vahan. Necesita entender que es necesario trabajar duro. Vahan es uno de los jugadores que tendrá sus oportunidades, sin embargo, tengo que repetir que también tenemos otros jugadores. Como máxima persona a cargo, encontré conveniente traer jugadores más jóvenes al campo en estos partidos.

- La formación del equipo del Ejército (CSKA) es uno de los logros clave de la Federación de Fútbol de Armenia. ¿Qué puedes decir de este proyecto? ¿Cree que la convocatoria de Zhirayr Shaghoyan en la selección nacional es un testimonio de que el CSKA está dando señales de éxito?

- Por supuesto. Los jugadores de este equipo fueron seleccionados de los clubes y la Federación de Fútbol de Armenia les ha proporcionado todo lo que necesitan: instalaciones de la academia de fútbol, ??campos de entrenamiento, entrenadores. Estos jóvenes necesitan mostrar un crecimiento a corto o medio plazo. Pero esto sólo sucederá si juegan en la máxima categoría del fútbol de clubes en Armenia. No podemos permitir que estos jóvenes regresen a sus clubes después del servicio militar sin una experiencia en el campo. Sigo diciendo, no sólo será un fracaso educativo, sino también un fracaso deportivo si no juegan en la Premier League. Por lo tanto, deben participar en el torneo más fuerte del país, donde también tendrán que cumplir con un listón alto. Esto impulsará su crecimiento.

- Siempre sigue los partidos de la Premier League armenia y eres uno de los entrenadores que no duda en invitar a jugadores del torneo nacional. ¿Qué opina de la Premier League en general y qué puede impulsarla?

- Necesito hacer un punto aquí. Cuando acababa de llegar a Armenia, comenzamos a ver los torneos nacionales. Resultó que hay equipos sin jugadores armenios, ni uno solo. Me preguntaba: ¿cómo puedo seleccionar jugadores de estos equipos? La situación cambió después de que el presidente de la FFA inició el requisito que obligaba a la presencia de al menos dos jugadores armenios en la alineación inicial de cada equipo. Ahora, tenemos una imagen diferente: cuando vemos los partidos nacionales, vemos un mínimo de cuatro jugadores armenios en el campo. Éste es un avance importante. Por supuesto, hubiera preferido el requisito de involucrar al menos a tres jugadores armenios en cada equipo -el 23 de abril, la FFA tomó la decisión de incluir al menos tres jugadores armenios en la alineación de los clubes de la Premier League-. Me encantaría ver a muchos más jugadores armenios en los partidos de la Copa de Armenia, por no hablar de la composición 100% armenia de los equipos, pero el mínimo debería ser cuatro-cinco. Naturalmente, tengo mis propios intereses aquí, como entrenador de la selección.

- ¿Tiene en su perspectiva a centrales jóvenes jugando en la VBET Premier League de Armenia dado que Varazdat Haroyan no jugará en el partido contra Macedonia del Norte?

- Claro que estamos siguiendo la actuación de los centrales jóvenes. Es muy posible que invitemos a uno de ellos a los próximos amistosos.

- ¿Cómo va a resolver el tema de la ausencia de tres líderes en el partido contra Macedonia del Norte?

- Ni siquiera podemos estar hablando de esta situación. Necesitamos confiar en nuestra capacidad, aceptar el desafío y estoy seguro de que los jugadores que estarán en el campo estarán 100 % dedicados a la batalla. Después de este partido, pensaremos en el próximo. No tiene sentido discutir esto ahora. Como ya he mencionado, el equipo no puede depender de jugadores individuales.

- Lo más probable es que Gevorg Ghazaryan regrese al equipo en el próximo clasificatorio. No jugó en los últimos tres partidos debido a sus lesiones, pero su presencia fue importante moralmente. ¿Cuál es su valoración de su papel en el equipo?

- Todavía necesitamos ver si Gevorg estará en buena forma. Necesita tener experiencia de haber jugado en su club. El significado de su presencia en el equipo es un asunto diferente. Gevorg exhibe cualidades de líder, está completamente integrado en el equipo. Tenemos muy buena interacción entre nosotros. Su convocatoria dependerá de su forma en ese momento. Gevorg, de hecho, tiene un papel importante en el equipo.

- Los líderes en el campo son bastante obvios, pero ¿quién inspira al equipo y mantiene la moral alta?

- El liderazgo se manifiesta de muchas formas; algunos son personas más silenciosas e introvertidas, pero gozan de confianza entre los miembros del equipo y el cuerpo técnico por sus capacidades, talento y comportamiento en el campo. Los hay, que son más abiertos, extrovertidos y alegres. Cualquier equipo necesita tener todo tipo de personas. Puedo afirmar con confianza que tenemos un buen colectivo: los jugadores, el cuerpo técnico, los empleados de la Academia y la Federación de Fútbol de Armenia. Somos como una familia y nos da alegría a todos. Necesitamos mantener esto. Los jugadores que no se adapten a todo esto, no pueden ser invitados a la selección. Lo contrario significaría ir en contra de nuestros propios ideales. La mentalidad que tienes fuera del campo definitivamente se refleja en el campo.

-Los jugadores de fútbol suelen ser supersticiosos, ¿tienes alguna superstición futbolística?

- Por supuesto que sí. Tengo un par, pero no los voy a revelar, porque pierden el hechizo después de ser revelados (risas).

- Después de las recientes victorias se ha convertido en un héroe en Armenia, hay grandes expectativas de usted. Un video se ha vuelto viral en el que le elogian en uno de los restaurantes de Ereván. ¿Cuál es su actitud ante cosas así, le gusta, se ha acostumbrado a la vida en Ereván?

- Me siento muy bien en Ereván, me siento como en casa. Lo mismo ocurre con los miembros de mi familia. Por esto, estoy agradecido con Armenia, así como con el presidente de la FFA, que creyó en nosotros. Durante la primera reunión, tuvimos un buen presentimiento el uno del otro. No obstante, no me gusta en absoluto la palabra "héroe". Todos hemos logrado lo que hemos logrado. Los héroes son los jugadores, todo el cuerpo técnico, todos nuestros aficionados. Yo siempre digo que el gol no lo marca el jugador que hace un tiro final. Marcar un gol es producto de un gran esfuerzo. Se marca un gol gracias al trabajo realizado por el personal que organiza la salida y el transporte del equipo, por los fisioterapeutas, el personal de catering, etc. Aquí es donde el gol empieza a tomar forma. Lamentablemente, no puedo agradecerles a todos individualmente. pero quiero aprovechar la oportunidad para darles mi apoyo a estas personas. Me siento armenio también y pienso como armenio. Estas son palabras profundamente francas.

- Ha entrenado equipos en España que tienen grandes aficiones. ¿Qué piensas de los aficionados en Armenia después de los últimos dos partidos?

- Los fans tienen un gran significado emocional. Fueron una gran inspiración para nuestros chicos. La selección nacional celebró tres partidos en un corto período de tiempo y eran los aficionados los que estaban suministrando oxígeno y aliento a los jugadores cuando era difícil. Desafortunadamente, su número fue limitado, pero estoy seguro de que los chicos también fueron animados e inspirados fuera de los estadios. Necesitamos a nuestros fans, realmente nos ayudan. Y esto también realza nuestro sentido de responsabilidad.