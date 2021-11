Ancelotti deja claro que Isco no le ha faltado el respeto

Tiráspol (Moldavia), 23 nov (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, explicó lo ocurrido en Granada cuando Isco Alarcón pidió no seguir calentando en la banda, y afirmó que es "un profesional serio que está enfadado porque no juega", aclarando que no ha habido "un lío" entre ellos porque tienen una "relación que no es solamente profesional".



En el Nuevo Los Cármenes Isco comunicó a un ayudante de Ancelotti que no quería seguir calentando y su entrenador le respondió con un gesto, dándole entrada al partido que ya estaba sentenciado. Lo ocurrido lo explicó el técnico madridista para dejar claro que no ha hablado con el jugador de lo ocurrido y que no le dio importancia.



"Isco no quiere calentar y no tengo que hablar con él porque le tengo mucho cariño y no es un gran problema. Si mi asistente le dice calienta un poco más y él dice, ya estoy caliente, es porque estaba listo para entrar y ha entrado. No hay que hacer un lío de esto", manifestó en rueda de prensa el italiano.



"No tengo que hablar con Isco. Es un profesional serio, está enfadado porque no juega y lo siento. Pero nunca me ha faltado el respeto ni yo a él, la relación que tenemos no es solamente profesional, hemos pasado mucho tiempo juntos y nos respetamos al máximo", añadió.



Además, Ancelotti elogió el ambiente que se respira en la plantilla madridista. "El vestuario que tengo está lleno de calidad, de personalidad y armonía. Los jugadores se encuentran bien entre ellos, hay mucha juventud, entusiasmo, un vestuario que me gusta entrenar porque hasta ahora no he tenido ningún tipo de problema".