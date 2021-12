Ancelotti: "No puedo decir que somos favoritos, pero sí que vamos a competir"

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, no apuntó a su equipo como uno de los favoritos a conquistar la Liga de Campeones, pero se mostró convencido de la capacidad de sus jugadores para "competir" contra cualquier grande de Europa, y resaltó la "calidad y compromiso" como las claves del buen momento que protagonizan tras ocho triunfos consecutivos.



"No puedo decir si el Real Madrid es favorito o no, pero sí que podemos competir contra estos equipos por la calidad y experiencia que tenemos. Hay que esperar, enfrentarte a los mejores equipos del mundo en octavos y cuartos. Si el objetivo es llegar a la final no cambia mucho si tienes que enfrentarte a uno fuerte, tienes que ganar y punto. Sé que podemos competir, no sé si vamos a ganar pero competir sí", manifestó en rueda de prensa.



"La historia y la tradición de este club, que es el mejor del mundo por la cantidad de títulos que ha ganado, es sobre todo por su exigencia", recordó Ancelotti que apuntó las razones del momento dulce de su equipo. "La calidad y el compromiso son importantes y lo estamos mostrando, son razones de la buena racha que estamos teniendo".



Sin pensar en el derbi ante el Atlético de Madrid, el técnico madridista dio prioridad al partido ante el Inter de Milán pese a estar ya clasificado para los octavos de final de la Liga de Campeones, con el objetivo de sellar el primer puesto del grupo.



"Mi idea es seguir en este momento que es bueno, preparar bien los partidos y la estrategia. Queremos jugar en el Bernabéu ante un equipo fuerte que está jugando bien. Es un partido de Champions que queremos ganar. Llegar a la final es muy difícil pero es el objetivo", marcó.



"Es un partido de prestigio para nosotros ante un equipo que juega bien la fútbol, nos jugamos la primera plaza que es importante. Jugamos en nuestro estadio con nuestra afición. Va a ser un partido interesante", añadió.



Por último, Ancelotti resaltó el trabajo defensivo de su pareja de centrales. "Militao está más focalizado en la posición tácticamente, ha mejorado mucho porque tiene cualidades individuales súper. Es muy fuerte de cabeza, en el uno contra uno y ha mejorado por la pareja con Alaba".



Del central austriaco destacó la rapidez con la que se ha adaptado al Real Madrid. "Se ha adaptado rápido porque es un jugador inteligente. Quería jugar en el Real Madrid y lo está haciendo muy bien, se combina muy bien con el resto en defensa", sentenció.