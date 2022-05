Alemania apunta hacia Sevilla

Madrid, 3 may (EFE).- Los triunfos del Leipzig y el Eintracht Fráncfort predisponen al fútbol alemán de cara a la final de la Liga Europa, prevista para el próximo 18 de mayo en el estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla, pendientes de ratificar en los compromisos de vuelta del jueves próximo.

Los conjuntos germanos afrontan con ventaja los segundos partidos de las semifinales. Sin embargo, las distancias son mínimas y todo puede ocurrir aún. El Rangers, que recibirá al Leipzig y el West Ham, que tendrá que visitar Fráncfort, se aferran a sus posibilidades.

Se ha convertido en un habitual de las competiciones continentales el Leipzig que dirige Domenico Tedesco. Sin embargo, este curso salió despedido de la Liga de Campeones, donde ha firmado sus mejores registros clasificado para las eliminatorias. De hecho, hace dos cursos, en la pandemia, se situó en semifinales de la máxima competición continental después de dejar por el camino a equipos como el Tottenham y el Atlético Madrid.

Tedesco ha recogido la herencia de Julian Nageslman. Ha crecido en la Bundesliga en los últimos meses después de un arranque irregular y ahora puja por estar en la primera final europea de su historia.

Sacó adelante el choque contra el Rangers gracias a un gol del español Angeliño que pretende rentabilizar el jueves en Ibrox Park.

El representante escocés ha sido el tapado del torneo. Ha dejado por el camino el cuadro de Giovanni van Bronckhorst a conjuntos como Borussia Dortmund, Estrella Roja o Braga.

Está a un partido el Rangers de regresar, catorce campañas después, a la final de la competición.

"Siempre es decepcionante cuando pierdes y más a causa de un gol tan a última hora. Pero la desventaja es solo de 1-0. Los jugadores lo hicieron bien y sabemos lo que tenemos que hacer la próxima semana. jugar en casa y el público de Ibrox nos dará la energía que necesitamos", confía el preparador neerlandés del Rangers.

Más sensación de proximidad hacia Sevilla tiene el Eintracht Fráncfort que ha prolongado su estupendo transitar por Europa. Fuera de las expectativas en la Bundesliga tiene otra cara en el torneo continental. La clasificación en el duelo contra el Barcelona ha disparado el sueño del cuadro de Oliver Glasner que salió con la victoria del Estadio de Londres.

Ansgar Knauff y Daichi Kamada pusieron en ventaja al Eintracht que ganó 1-2 en Inglaterra. El equipo de Fráncfort, anclado en el ecuador de la clasificación alemana, ha superado al Betis y al Barcelona, entre otros, candidatos al tramo final.

El campeón de este torneo en 1980 está a un paso de reencontrarse con su historia. Aunque se topa con el West Ham, uno de los equipos que mejores sensaciones ha mostrado a lo largo del curso tanto en la Premier como en Europa. El equipo de David Moyes, sin embargo, está en un pequeño bache. Solo ha ganado dos de sus últimos ocho compromisos en todas las competiciones.

"En la ida no jugamos lo suficientemente bien como para obtener un buen resultado pero la eliminatoria no está decidida. Todavía no se ha ido. Iremos al partido de vuelta con una situación no deseada pero con la idea de hacer lo que podamos para lograr clasificarnos", reconoció Moyes.

.

-- Programa de los partidos de vuelta

- Jueves 5 mayo

+ Rangers (ESC) - Leipzig (ALE)

(Ibrox Stadium, Glasgow; 21.00 (19.00 GMT); ida: 0-1)

+ Eintracht Fráncfort (ALE) - West Ham (ING)

(Deutsche Bank Park, Fráncfort; 21.00 (19.00 GMT); ida: 2-1)

.

- Final

18 mayo. Estadio Sánchez Pizjuán, Sevilla.