Víctor Fernández: "Quiero acompañar al Real Zaragoza a soñar"

El nuevo entrenador del Real Zaragoza, Víctor Fernández, dijo este martes que quiere acompañar al equipo aragonés a "a soñar".

"La cabeza está para pensar y el corazón para soñar, y quiero acompañar al equipo a soñar", señaló Víctor Fernández durante su presentación, en la que lanzó un mensaje de optimismo.

El preparador zaragozano indicó que llega "con toda la ilusión del mundo" porque sin ilusión no se puede afrontar un desafío de la envergadura que tiene ante sí.

También comentó que el miedo es una emoción que a unos les atenaza y a otros les estimula y que él es del segundo tipo de personas. "El único miedo es no superarme lo suficiente para que el equipo dé lo que puede dar", matizó.

"No me costó nada decidirme para volver al Zaragoza. En el momento en que me lo plantearon uno se siente en la obligación de decir que sí. Soy zaragocista, es mi casa, jamás podré compensar lo que el club me ha dado y en estos momentos de dificultad no me podía negar", destacó el nuevo entrenador del conjunto aragonés, y añadió que el nivel de rendimiento de la plantilla está "muy por debajo" de la expectativas del inicio de temporada.

Igualmente, se mostró "convencido" de que las cosas "van a salir bien" y aseguró que no tiene miedo porque el miedo atenaza y no permite expresarse ni vivir.

"Tengo fe y convicción, tengo un buen grupo y con el apoyo de todos saldremos adelante", manifestó un Víctor Fernández que cumplirá su tercera etapa al frente del banquillo zaragocista.

El entrenador maño llega al club sin cobrar nada, algo que dijo que sólo puede hacer con el Real Zaragoza, "con nadie más".

Víctor Fernández recordado que el partido más importante para él fue primero que dirigió al club y que eso creó un vínculo "para siempre" por el que estará "eternamente agradecido".

"Es una experiencia que va a ser fantástica y vengo liberado, sin nada a cambio. No quiero nada ni contrato futuros ni pactos secretos para el futuro; solo con una intención de ayudar, de contribuir a lo que va a ser un trabajo de todos", ha subrayado.

A este respecto ha añadido que el club tiene un patrimonio que es la afición, cuya lealtad es básica, que se demuestra con el número de abonados que tiene el club y que acuden cada día de partido a La Romareda, y que "con su fuerza" va a ser el motor que llevará al Real Zaragoza "a donde le corresponde".

Respecto al equipo, indicó que lo más importante es "darle confianza, respaldo absoluto, comprensión y crear una atmósfera y pensamientos positivos".

Víctor Fernández subrayó que con el paso del tiempo ha cambiado mucho, pero que lo que no ha variado es su concepto de juego y un estilo "que emocione a la gente".

"Creo es un error reparar exclusivamente en los dibujos, no hay fórmulas mágicas. Lo más importante es el estilo que se quiere implantar y organizarse. Debemos recuperar identidad y terreno porque estamos muy abajo. Se recupera a través del juego, no de los dibujos y los números", declaró.

Resaltó que todo gira "en torno al talento y poner a los mejores" y que sigue teniendo esa idea y sigue siendo el mismo. De la misma forma, cree que necesitan asumir "más riesgos".

El nuevo entrenador del Zaragoza advirtió de que el peligro de descenso es "real" y que va a ser un proceso "largo y costoso" salir de donde se encuentran.