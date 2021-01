La lamentable agresión a un árbitro en el fútbol sevillano

Más allá de los focos mediáticos, el fútbol más modesto deja en ocasiones tristes episodios como el vivido este sábado en la provincia de Sevilla. Concretamente, en el Nuevo Estadio Ciudad de Alcalá, donde, como él mismo se ha encargado de anunciar a través de las redes sociales, con un vídeo de la acción incluido que retrata a su agresor.La acción se produce en el tiempo de prolongación de un choque correspondiente alque acabó 2-2, cuando el, equipo visitante, anotó el definitivo empate, lo que llevó a un futbolista del conjunto panadero aTras ello, el árbitro en cuestión, Salvador Fernández, ha queridoanunciando al mismo tiempo que este desagradable incidente no acabará con su pasión por el arbitraje: "Soy árbitro de fútbol de la @RFAFSevilla y hoy he recibido una agresión por parte de un jugador. En primer lugar me gustaría dar las gracias a todos los compañeros que han mostrado interés desde el minuto 1. En segundo lugar a la @RFAF por haber estado atenta en todo momento y hacerme más fácil este duro momento. Por último quiero mandar apoyo a todos los compañeros que alguna vez han sufrido algo parecido.Muchas gracias a todos".Han sido infinidad losrecibidos por el colegiado hispalense, a la vez que de repulsa por lo realizado por el jugador del Ciudad de Alcalá, entre ellos los de su rival en este partido, el Mosquito: "Todo el apoyo de nuestro club para ti arbi!".