José Julián García, licenciado en valores deportivos

El Premio Plaza de España reconoce en cada Fiesta del Deporte de Sevilla a la persona o entidad que más se haya distinguido durante el año por un gesto especialmente relevante de nobleza o juego limpio en la práctica deportiva. Un galardón que el pasado lunes recayó en el joven patinador de 18 años José Julián García Díaz por su actitud ejemplar durante el Campeonato de España de Freestyle. En el tercer cajón por la imposibilidad del brasileño Matheus Pimentel Pessoa (dado que se trataba de un evento nacional), el deportista del C.D. Mercury hizo gala de sus valores. "Le invité a subir al podio, le di la medalla y le dije que era suya", apunta García a ESTADIO Deportivo.

El andaluz, que entrena dos días a la semana en la modalidad de derrapes y compatibiliza su trabajo en el patinaje con sus estudios en Bachillerato, admite que a su oponente, que se mostró sorprendido por el detalle, "le costó aceptarlo" por no esperarlo. "En un principio me lo dijeron mis padres, que me habían nominado. Luego en la gala nombraron primero a los tres finalistas y ya me llevé la sorpresa", relata sobre el momento en el que conoció la noticia.

"Ahora la cita más inmediata es el Campeonato de España del 18 de mayo, que es en Barcelona. Después, la última competición de Andalucía, que es en junio en Maracena", aclara sobre un calendario que no se detiene. El patinador se ve capaz de pelear por el podio regional, pero a nivel nacional, donde dio el paso a sénior, prefiere ir poco a poco. Resultados aparte, su gesto perdurará en el recuerdo.