Jornada 7 de los Juegos Olímpicos de Tokio en directo hoy: resultados de tenis,boxeo, natación...

08:45 TENIS - Pablo Carreño pierde el primer set (6-3) tras ceder por segunda vez su servicio. Khachanov está rozando la perfección con su saque, con el que sólo ha cedido tres puntos. Y está muy agresivo al resto. De momento, exhibición de ruso.

Gazi Jalidov cae eliminado por KO ante Khataev



El español Nico García ha terminado octavo y es diploma olímpico en su debut.



- España 31-37 Francia. Los Hispanos mejoran en la segunda parte, pero no pueden detener el caudal ofensivo francés y acaban cediendo su primer partido.- Carreño 2-3 Khachanov. El ruso rompe el servicio del gijonés.Ilusionan los primeros resultados que llegan desde el campo de regatas. Pese a una mala tercera regata, Diego Botín y Iago López marchan terceros, a un punto del oro, en 49er. Queda un día y la Medal Race. Y en 470, Jordi Xammar y Nico Rodríguez ganan en la sexta regata y ascienden hasta la cuarta posición a falta de cuatro regatas y la Medal Race.- Ya está Carreño jugando su semifinal ante el ruso Khachanov. ¡Vamos Pablo!- España 12-18 Francia. Los Hispanos ceden al descanso ante uno de los grandes candidatos al oro.David Llorente se mete en la final y peleará con los mejores a partir de las 9:00 horas.- España - Francia. Ya está en juego el duelo de los 'Hispanos', quienes, con los deberes hechos, buscan mejorar su posición para los cruces.- Como ayer, se para la jornada por la lluvia. Adri Arnaus es 15º con -4 (-1 hpy con 8 hoyos) y Jorge Campillo es 50º con +1 (+2 con diez hoyos jugados). Arnaus llegó a estar 6º, pero ha caído tras un 'boggey'.- Arranca la semifinal de C-1, en la que David Llorente, a por la final busca estar entre los diez primeros y pelear por las medallas.- Khataev acaba con las esperanzas de Gazi Jalidov, al que derrota claramente. Se nos escapa otra medalla.- Siguen cayendo medallas en natación. La australiana Emma McKeon, en los 100 libres femenino, gana el oro con un registro de 51.96, nuevo récord olímpico. Y el chino Sun Wang gana en los 200 metros estilos masculino con un tiempo de 1:55.00, nuevo récord de Asia.- Llega una de nuestras opciones de medalla. El boxeador riojano Gazi Jalidov busca las semifinales ante el púgil de ROC Imam Khataev. Y, si gana, asegura el bronce.- La sevillana Maribel Pérez tampoco pasa la primera ronda. Debutaba en competición internacional y ha finalizado quinta en su serie de 100 metros.- Más eliminaciones espñaolas. Sergio Fernández termina séptimo en su serie de 400 vallas con un tiempo de 51.51. Y el discóbolo Lois Maikel Martínez se queda fuera de la final tras dos nulos y un lanzamiento de 54.69 metros.Los 'Redsticks' empatan, con un gol de Pau Quemada a 50 segundos del final. Es el resultado que les hacía falta para no depender de otros. Aún está por decidir si pasan como terceros o cuartos de grupo.- Tampoco llegan buenas noticias para los sevillanos. Francisco Gavino marcha último en la primera sesión del concurso completo al acumular 47,70 puntos de sanción.- Australia 1-0 España. Los 'Redsticks' caen al descanso, con este resultado dependerían de los que sucediera en el Nueva Zelanda-Argentina- África Zamorano se quda fuera de la final de 200 espalda femenino tras ser séptima en su semifinal.- Australia 0-0 España. Con más de una hora de retraso por la lluvia, arranca el decisivo duelo de los 'Redsticks'.- Natalia Romero da la primera alegría al atletismo español al alcanzar las semifinales del 800 por tiempos.- No ha podido ser, aunque por momentos hizo soñar con que podría pelear por algo más, Nico García fue de más a menos en 200 metros espalda y acaba octavo. Diploma olímpico a sus 19 años. Rylov gana el oro.- Arrancan las pruebas en la piscina, con presencia española en finales y semifinales. ¡Vamos Nico!- Sin españoles ya en liza, se han disputado las cuatro últimas finales del remo olímpico. La neozelandesa Emma Twigg se impone en el skiff femenino con un tiempo de 7:13.97, nuevo récord olímpico. En hombres, el remero griego Stefanos Ntouko lo hace en esta misma prueba con una marca de 6:40.45. Y, por último, en ocho con timonel, Canadá gana el oro femenino y Nueva Zelanda el masculino. España se marcha con los tres diplomas olímpicos logrados ayer.- La primera noticia no es buena. Se retira Fernando Carro en la primera serie de los 3.000 obstáculos. Y Daniel Arce, octavo en la suya y duodécimo final, tampoco se mete. España no tendrá ningún representante en la final de los 3.000 obstáculos- Ya está compitiendo también el sevillano Francisco Gavino a lomos de Source de la Faya en el concurso de doma completa.Y empezamos con dos noticias. Una es que elya está en marcha, con varios españoles en liza.. Y la segunda, queha retrasado el inicio del hockey, en el que España se juega su pase a cuartos ante la poderosa Australia.Arrancamos con nuestra narración de hoy,en los Juegos Olímpicos. Éste es el horario de los nuestros.