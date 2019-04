Sólida carrera de los pilotos Yamaha E.Castro en Bellpuig

En la pista de Bellpuig este pasado fin de semana tuvo lugar la cuarta prueba del Campeonato de España de Motocross. En la serie Elite MX2, estuvimos muy pendientes a la actuación del piloto Yamaha E. Castro, José Antonio Aparicio #519, que tras una gran conducta el sábado terminando 3º en la manga de clasificación, ha rozado el top 5 finalizando 6º en la general de la carrera.

El otro piloto oficial, Cristóbal Galera #54, ha estado dentro de los 20 mejores al final del día. A Paquito Ruíz #461, se le ha escapado el podio en la Copa Yamaha por tan sólo un punto.

Aparicio se mostró fino, el de Yamaha E. CASTRO colocó a la YZ250 como la tercera moto más rápida y la primera montura Yamaha en cruzar el arco en la manga de clasificación, rodando cerca de la cabeza de carrera. Aparicio terminó con buenas sensaciones y pensando en las mangas del domingo. Ya en el Warm Up, la pista había cambiado sustancialmente, estando mucho más húmeda.

En la primera manga, salida cerca de los cinco primeros, rodando con buen ritmo en las posiciones 6ª y 7ª a lo largo del tiempo oficial, luchando por mejorar posiciones, pero finalmente tuvo que conformarse con terminar 7º con ganas de más. En la segunda carrera el inicio no fue bueno, teniendo que remontar desde la posición 20ª.

Esto condicionó el devenir del resultado, aun así, el sevillano, incluso pudo rodar quinto, pero a pocas vueltas del final se vio sobrepasado por un contrincante acusando el esfuerzo anterior terminado 6º.

La serie MX125 es una categoría muy nutrida de pilotos, por lo tanto el primer paso es clasificarse. Ya en la primera manga del sábado, Paquito, se vio involucrado en una caída múltiple, con tan mala suerte que su moto se quedó enganchada entre las otras tardando mucho tiempo en poder volver a la carrera, finalizando 7º en la YZCUP y 30º en la combinada. El domingo el piloto del octavo de litro salió a pista concienciado de poder darle la vuelta al resultado y por tan sólo un punto no pudo subir al podio viendo la bandera de cuadros en 4ª plaza.

José Antonio Aparicio #519: "Me ha quedado con ganas de más la verdad, me ha perjudicado la salida de la segunda manga, condicionando el resultado final. Salimos de una pieza, sin lesiones que eso también es importante". Paquito Ruíz #461:" La suerte no me ha acompañado este fin de semana, me quedé atrapado en un caída múltiple sin saber cómo, esto me retraso en exceso y no pude cuajar un buen resultado de cara a la general del Yamaha YZ CUP"