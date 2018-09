Nani Roma (Mini) se mantiene líder del Turkmen Desert Race

Redacción deportes, 12 sep (EFE).- El español Joan Roma (Mini) se mantiene en el liderato del Turkmen Deser Race tras acabar este miércoles segundo en la segunda etapa, disputada sobre 230,91 kilómetros, por detrás del británico Harry Hunt (Peugeot), que lo aventajó en 2:39 minutos.

Nani Roma sigue primero de la general con 9:24 minutos sobre Hunt y 19:35 sobre turcomano Hojaguly Annamammedow (Mini), que completa el podio provisional.

"La especial ha ido bien. Era muy rápida y esperaba perder mucho más tiempo respecto a los buggies. Al principio era toda una pista, que era todo a fondo hasta el km 100, y me ha pillado Harry Hunt con su Peugeot. Luego me ha pasado y he podido seguirle, hasta el final, que había mucho polvo y me ha sacado más de dos minutos", explicó Roma.