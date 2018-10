´Checo´ Perez fue séptimo en Suzuka y avanzó hasta esa plaza en el Mundial

Redacción deportes, 7 oct (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Racing Point Force India), que finalizó séptimo este domingo el Gran Premio de Japón, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, escaló en Suzuka al séptimo puesto del campeonato, que ocupa con 53 puntos.

'Checo', nacido hace 28 años en Guadalajara y que disputa su octava temporada en F1 -la quinta en su actual equipo-, mejoró dos puestos su posición de salida en Suzuka y acabó séptimo una carrera en la que su compañero francés Esteban Ocon fue noveno.

El bravo piloto tapatío subió al séptimo puesto de la general, el mejor al que se puede aspirar en un campeonato en el que sólo pueden ganar seis coches, los Mercedes, los Ferrari o los Red Bull, cuyos pilotos ocupan los seis primeros puestos de un Mundial casi resuelto a favor del inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que lidera con 67 puntos de ventaja sobre el alemán Sebastian Vettel (Ferrari).

A falta de cuatro pruebas para el final del certamen, 'Checo' -que este domingo arrancó con neumáticos superblandos usados y, tras 24 vueltas, cambio a neumáticos blandos nuevos- suma ahora 53 puntos, los mismos que el danés Kevin Magnussen (Haas) y que el alemán Nico Hülkenberg (Renault).

El mexicano suma tres puntos más que el español Fernando Alonso (McLaren), décimo en el Mundial; y cuatro sobre Ocon, undécimo en la general, otros dos pilotos que también aspiran al oficioso honorífico título de ser el mejor de entre el resto ("The best of the rest", en inglés) en la categoría reina del automovilismo, que se quedó 'Checó' los últimos dos años.