La prueba de Fórmula E en Chile promete más adelantamientos en 2019

El nuevo circuito sobre el que se correrá el próximo año en Santiago de Chile la prueba de Fórmula E permitirá que haya más adelantamientos, anunció este martes el director general de la prueba, el español Alberto Longo.

La capital chilena acogerá en 2019, por segundo año consecutivo, una carrera del campeonato de la Fórmula E, aunque esta vez cambiará el emplazamiento del circuito para disminuir las molestias a los vecinos. La carrera transcurrirá el 26 de enero en un circuito en el interior del Parque O'Higgins, en el centro de la capital chilena. "El diseño del circuito del Parque O'Higgins va a permitir el adelantamiento", enfatizó Longo. El nuevo circuito tiene un recorrido de 2,4 kilómetros. En la ceremonia estuvieron presentes, además de Longo, la ministra del Deporte, Pauline Kantor; la ministra de Energía, Susana Jiménez; el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri y la Intendenta (Gobernadora), Karla Rubilar.



La primera prueba se disputó en calles céntricas de la capital chilena a principios de febrero. Una de las principales novedades de 2019, además del cambio de trazado, es que los pilotos no estarán obligados a usar dos autos eléctricos por carrera, ya que la batería que utilizarán les alcanzará para todo el trayecto. El ganador no será quien complete más rápido un número determinado de vueltas. La prueba puntuable se desarrollará durante 45 minutos más una vuelta final, y quien más veces complete el recorrido en ese tiempo, será el ganador. "Ese tiempo permitirá que los autos tengan batería durante toda la carrera y no estén parando", comentó el embajador del evento y expiloto de F-1 Eliseo Salazar.

En febrero pasado la Fórmula E llegó por primera vez al país austral con un trazado de 2,6 kilómetros que recorrió algunos de los puntos neurálgicos de Santiago, como la Plaza Italia y el Parque Forestal. Muchos vecinos de esas zonas se quejaron de los cortes de tránsito hechos por los organizadores días antes de la carrera para preparar el circuito, y el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, se opuso públicamente a esa iniciativa, que busca promover el uso de automóviles eléctricos.