Bottas buscará desde la ´pole´ en China hacer sombra al líder Hamilton

Shanghái (China), 13 abr (EFE).- Sin retarlo ni atacarlo, simplemente siendo más rápido, el piloto finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) está poniendo entre las cuerdas al británico Lewis Hamilton, su compañero de equipo, y defenderá este domingo su liderazgo en el Mundial de F1 saliendo desde la 'pole'.



En la carrera 1.000 de la Fórmula Uno quedará para la historia la séptima 'pole' de Bottas y una parrilla alineada y simétrica, con los Mercedes en primera fila, los Ferrari en segunda, los Red Bull en tercera y los Renault en cuarta.



El actual líder del mundial cubrió este sábado en la clasificación los 5.451 metros de la pista shanghainesa en un minuto, 31 segundos y 547 milésimas, solo tres centésimas menos que Hamilton.



Lejos de echar leña al fuego, nada más bajarse del coche el británico felicitó públicamente al finlandés.



"Valtteri ha sido rápido todo el fin de semana. Se merece la 'pole'", reconoció el piloto, quien explicó que ha estado "luchando contra el coche" durante todos los entrenamientos libres pero que, tras hacer "cambios en algunas configuraciones" ya se siente mucho más cómodo.



"Estar tan cercanos y con tan buenos resultados los dos coches es fantástico, es un resultado increíble para el equipo", aseguró el británico.



Pese a haber sido el más rápido todo el fin de semana y de haber logrado firmar la 'pole', el piloto finlandés se mostró comedido con su logro y recordó que queda todavía por delante una larga temporada ya que esta solo es la tercera carrera.



"Ha sido un buen comienzo de año, para mí personalmente y para nosotros como equipo. Ha sido óptimo, hoy fue un buen día y espero que mañana lo sea otra vez, pero nos espera una larga temporada", apuntó el piloto en una rueda de prensa.



En las dos primeras carreras de la temporada, Bottas se alzó con la victoria Australia y fue segundo en Bahréin aunque es primero en el mundial un punto por delante de Hamilton por el 'extra' de la vuelta rápida conseguido en Melbourne.



Tras los Mercedes mañana saldrán en segunda fila los Ferrari del alemán Sebastian Vettel, cuatro veces campeón del mundo, y del monegasco Charles Leclerc, la gran promesa de la competición, quienes también están viviendo una pelea interna en el equipo.



Leclerc es cuarto en el mundial supera en cuatro puntos a Vettel (quinto), quien no ha tenido un buen comienzo de temporada ya que fue cuarto en Australia y en Bahréin tuvo que conformarse con un quinto lugar, tras hacer un trompo al ser rebasado por Hamilton.



En esta última prueba Leclerc adelantó al alemán, lo que hizo saltar las alarmas sobre un posible cambio de papeles en el equipo italiano.



Sin embargo, en Ferrari (que no gana un Mundial desde que lo hiciera en 2007 el finlandés Kimi Raikkonen) siguen insistiendo en que el número uno y la prioridad en pista es el alemán, quien este sábado descartó cualquier posible rumor de retirada próxima.



"Me encanta conducir, me encanta la sensación de la velocidad, me encanta pelear con estos muchachos, así que hay muchas cosas que en este momento me gustan mucho y las extrañaré, por eso no es una opción dejarlo mañana", apuntó el piloto.



Vettel no se sube a lo más alto del podio desde agosto del año pasado, cuando ganó en el circuito belga de Spa-Francorchamps, y vivirá el domingo una fuerte presión, la de defender su capitanía en el equipo de Maranello.



El español Carlos Sainz (McLaren) y el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Racing Point) no tuvieron una buena jornada, tras quedar eliminados en la segunda ronda (Q2) de la calificación, saldrán en las posiciones 14 y 12, respectivamente.



En la tercera fila saldrán los Red Bull del holandés Max Verstappen (quinto) y del francés Pierre Gasly (sexto) mientras que en la cuarta fila lo harán los Renault del australiano Daniel Ricciardo (séptimo) y el alemán Nico Hulkenberg (octavo).



Los peores tiempos de la calificación fueron para los Haas del danés Kevin Magnussen (noveno) y del francés Roman Grosjean (décimo), que saldrán en la quinta fila.



Los entrenamientos libres de esta mañana se vieron empañados por un aparatoso accidente del tailandés Alexander Albon que no pudo disputar la calificación tras haber destrozado su monoplaza.



