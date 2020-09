Verstappen: No estamos demasiado lejos de los Mercedes y eso es bueno"

Redacción deportes, 11 sep (EFE).- El holandés Max Verstappen (Red Bull), que marcó el tercer crono este viernes en los ensayos libres para el debutante Gran Premio de la Toscana -el noveno del Mundial de Fórmula Uno-, indicó en el circuito italiano de Mugello que "no" está "demasiado alejado de los Mercedes" algo que "es bueno".



"Podemos estar bastante satisfechos con la forma en la que se está comportando el coche; y creo que fue un buen primer día en Mugello", explicó Verstappen, de 22 años, que se quedó a dos décimas y media del mejor tiempo del día, que marcó el finlandés Valtteri Bottas; y a sólo cuatro centésimas del crono del otro Mercedes, el del inglés Lewis Hamilton, séxtuple campeón mundial y líder del certamen.



"No estamos demasiado lejos de los Mercedes, lo que es bueno; y también creo que lo es desde el punto de vista del balance", opinó Verstappen, tercero en el Mundial, a 54 puntos de los 164 con los que lidera Hamilton.



"Siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero en líneas generales estoy muy satisfecho", comentó 'Mad Max' después de rodar por primera vez en unos entrenamientos oficiales de F1 en el circuito de Mugello.



"Es una pista muy chula en la que pilotar un coche de F1, con tantas curvas rápidas; y poder hacer a tope fácilmente las dos Arrabbiatas es algo increíble y realmente agradable", explicó la joven estrella holandesa.



"Es una pista bastante física y me sentí muy bien hoy, pero darle 59 vueltas seguidas con calor no va a ser fácil", comentó Verstappen, ganador de nueve Grandes Premios, uno de ellos este año: el del 70 Aniversario de la F1, el segundo de los dos que se disputaron en Silverstone (Inglaterra).



"Me gusta un poco de exigencia y no nos deberíamos quejar ya que nos entrenamos con dureza para poder estar sentados en estos coches; y deberíamos disfrutar la ocasión. La pista es mi tipo de pista, fluye realmente y no tiene curvas lentas; así que ya tengo ganas de dar más vueltas", indicó Verstappen este viernes después de los entrenamientos libres de Mugello.