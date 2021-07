Sainz: "Que Russell acabe delante mía no debería ser así"

Redacción deportes, 17 jul (EFE).- El español Carlos Sainz (Ferrari), séptimo en el Mundial de Fórmula Uno, con 60 puntos, que arrancará undécimo este domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña, declaró este sábado en Silverstone "que (el inglés George) Russell (Williams) acabe delante" de él "no debería ser así".



"Hemos tenido un problema en la salida que nos ha hecho perder unas cuantas posiciones; y luego, al intentar recuperar posiciones al adelantar a (George) Russell (inglés, de Williams) creo que cometió un error bastante grave, bastante grande, que me ha costado la carrera; y casi un accidente", declaró Sainz, de 26 años después de la primera calificación sprint de la historia de la F1, en la que, tras el citado lance, sólo pudo remontar desde el último hasta el undécimo puesto.



"A partir de ahí, fue, nunca mejor dicho, una carrera al sprint, al contraataque, intentando atacar lo máximo posible; y de ir el último he acabado el once, así que en 17 vueltas hemos remontado todo lo que hemos podido. Pero, desgraciadamente, nos ha costado mucho", indico el talentoso piloto madrileño, que explicó cómo fue el toque con Russell al canal de televisión Dazn este sábado en Silverstone.



"Se ha visto muy claro. Creo que Russell ha perdido el coche, por delante o por detrás, no lo sé; y me ha echado fuera. Hemos visto penalizaciones, por cosas mucho menores que ésta, en Austria: y que Russell haya acabado delante mía no debería ser así", comentó Sainz este sábado en Silverstone.



"Está claro que éste es uno de los riesgos que conlleva una carrera sprint, porque un error de otro, en este caso, puede arruinarte tu carrera", afirmó Carlos.



"Aunque también te da opciones de remontar, porque he pasado a ocho o nueve coches en pista. A partir de ahí, lo he pasado bien. Pero no es ahí donde quería estar", aclaró Sainz, que, al acabar segundo en Mónaco, logró el mejor puesto para Ferrari en lo que va de año.



El español de la escudería más laureada de toda la historia de la Fórmula Uno, a pesar de haber acabado decepcionado, piensa que este domingo tendrá la ocasión "de remontar".



"Creo que sí se puede. El objetivo es acabar entre los siete o los cinco primeros; así que queda trabajo por hacer", manifestó Sainz, que valoró el nuevo formato de calificación recién estrenado en Inglaterra.



"Yo me divertí. Pero no lo sé, no sé cómo se ha visto por la televisión", dijo.



"Los que tienen que juzgar son los aficionados, que son para los que se ha ideado este formato", manifestó Carlos Sainz este sábado en Silverstone.