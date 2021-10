Sainz, a "hacer una buena salida y acabar entre los seis o cinco primeros"

Redacción Deportes, 11 sep (EFE).- El español Carlos Sainz (Ferrari), que este domingo saldrá sexto en el Gran Premio de Italia de F1, afirmó que tratará de "hacer una buena salida y acabar entre los seis o cinco primeros".



"Estoy bien, el de esta mañana ha sido un golpe duro, pero me he podido recuperar. El (daño del) coche, gracias a Dios, no ha sido para tanto. El chasis no ha quedado dañado y de nuevo gran trabajo de los mecánicos", comentó Sainz a DAZN F1.



Sobre la clasificación al sprint, el madrileño dijo: "No salí muy allá. En la curva 1 todos íbamos por fuera y nos hemos visto en el atasco del accidente de (Pierre) Gasly y los que estaban dentro nos han pasado", añadió.



Sobre la manera de recuperar la confianza para afrontar la curva 8, en la que sufrió el accidente por la mañana, Sainz dijo: "La confianza no era muy alta en la curva 8. Me lo he querido tomar con calma de cara a mañana".



Sobre el sexto puesto que ocupará en la parrilla, dijo: "Es una buena posición; no tenemos demasiado ritmo. Mañana intentaremos hacer una buena salida y acabar entre los seis o cinco primeros".