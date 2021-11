Bottas: "Esperamos poder avanzar en la primera vuelta"

Redacción deporte 12 nov (EFE).- El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), tercero en el Mundial de Fórmula Uno y que este sábado afrontará desde la tercera plaza la calificación del Gran Premio de Brasil (de Sao Paulo este año), una prueba sprint de unos 100 kilómetros, dijo este viernes en el circuito de Interlagos que espera "avanzar en la primera vuelta".



"El primer libre fue un poco complicada y no me sentí muy cómodo con el coche, especialmente en el primer sector. Luego mejoró un poco en la clasificación, pero aún así, la zona en la que estaba perdiendo ante Lewis (Hamilton, su compañero inglés) era en las dos primeras curva, y un poco en la recta, por lo que no estoy completamente satisfecho con este tercer puesto", explicó Bottas, nacido hace 32 años en Nastola y que el año que viene correrá para Alfa Romeo, cediendo su volante en Mercedes al ingles George Russell, actualmente en Williams.



"Pero, obviamente, sigue siendo un buen puesto de partida y todo está aún por decidir mañana en la carrera sprint", añadió el finés, diez veces ganador en la F1.



"Esperamos que en la primera vuelta pasen muchas cosas y podamos avanzar un poco hacia adelante", comentó Bottas, que suma 19 'poles' en la categoría reina.