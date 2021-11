Giovinazzi: "Siempre supe que mi futuro no estaba en mis manos"

Losail (Qatar), 18 nov (EFE).- El italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), que el año que viene no seguirá en la Fórmula Uno, declaró este jueves en el circuito de Losail, sede del debutante Gran Premio de Qatar, el vigésimo y antepenúltimo del año, que "siempre" supo que su "futuro no estaba en" sus propias "manos".



El lunes pasado se anunció oficialmente que Giovinazzi, nacido hace 17 años en Marina Franca y que ocupa la décima plaza en el Mundial, con un punto, no seguiría en la categoría reina, en la que su volante en Alfa Romeo lo tomará Guanyu Zhou, el primer chino en convertirse en piloto oficial de a historia de la Fórmula Uno. Zhou formará pareja con el finlandés Valtteri Bottas, ahora en Mercedes, que a su vez sustituirá al finlandés Kimi Raikkonen, que se retirará a finales de temporada.



"Estoy agradecido a todo el mundo que me apoyó", dijo Giovinazzi este jueves en una de las ruedas de prensa oficiales de la FIA (Federación Internacional del Automóvil).



"No fue un día fácil para mí cuando me dieron la noticia; pero estoy contento conmigo mismo; unas veces las cosas salen bien y otras, mal. Pero no tengo nada que reprocharme; y siempre supe que mi futuro no estaba en mis manos", comentó el italiano, que el año que viene competirá en la Fórmula E, el campeonato eléctrico.



"Ya tengo ganas de disputar ese campeonato", apuntó este jueves en Losail.



Como su mejor recuerdo en la Fórmula Uno destacó el Gran Premio de Italia, su país, de 2019. "Fue muy especial", explicó.



"Monza 2019 es sin duda una de mis carreras favoritas, si no la que más. Venía de hacer una mala carrera en Spa-Francorchamps (Bélgica) y acabé noveno, delante de mis familiares y de mis amigos. Fue un momento muy importante para mí", declaró Giovinazzi este jueves en el circuito de Losail.