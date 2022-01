Nani Roma: ?Se ha abierto una puerta y no podía cerrarla?

Redacción deportes, 1 ene (EFE).- El español Nani Roma (Bahrain Raid Xtreme), ganador del Dakar en motos en 2004 y en coches en 2014, acabó en séptimo lugar (11 minutos y 45 segundos) el prólogo que da comienzo a la 44ª edición del Dakar, a 49 segundos del líder, el catarí Nasser Al-Atiyah (Toyota), tras superar un problema al abrírsele una puerta de su coche y no poder cerrarla.

?En la salida de la especial, en una zona muy rápida en la que íbamos a fondo, se ha abierto la puerta y no podía cerrarla. No sé si ha sido un error mío de no cerrarla bien antes de salir, el caso es que hemos perdido bastantes segundos allí. Pero bueno, ahora estamos hablando de segundos y en unos días nos vamos a olvidar de esto?, dijo en un comunicado tras llegar al campamento.

?Ha sido un enlace largo, de 800 km, y una especial de 19 km, que nos ha permitido arrancar la carrera después de meses de entreno y semanas de estrés por la amenaza de la Covid-19. Por lo tanto, estamos más o menos contentos de cómo ha ido?, comentó el piloto español.

A pesar de su problema, Roma logró meter el coche entre los diez primeros, que elegirán su lugar de salida para la etapa de mañana domingo; al igual que su compañero, el francés Sebastièn Loeb, quinto.

?Estamos contentos de haber empezado, tenemos buenas sensaciones con el coche y esperamos ya con ganas la etapa de mañana, que ya es una cosa más seria?, declaró el español.

A los pilotos y copilotos les espera mañana domingo una especial de 334 kilómetros, con salida y llegada en Hail, donde las pistas, y por consiguiente la navegación, serán las claves para lograr un buen resultado.