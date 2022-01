Sainz da una victoria histórica a Audi; los favoritos en motos contemporizan

Redacción deportes, 4 ene (EFE).- El español Carlos Sainz venció este martes, en la categoría de coches, la tercera etapa del Dakar, disputada en Al Qaisumah (Arabia Saudí) y que contó con 113 kilómetros menos de tramo cronometrado (especial) por las inundaciones en el norte del país, y le dio a Audi su primera victoria en la historia de la competición, que es aún más especial por hacerlo con un coche híbrido.

En la categoría de motos, los favoritos a hacerse con el título, contemporizaron de cara a la especial más larga del Dakar -465 kilómetros- para evitar abrir pista. Especialmente curiosa la táctica del australiano Daniel Sanders (Gas Gas), quien reconoció después haber parado a ?tomar algo? para perder tiempo y no ganar la etapa, lo que implicaba salir primero este miércoles.

HISTÓRICA VICTORIA DE ETAPA DE SAINZ Y AUDI

Sainz que demostró que, de no ser por el problema de navegación el segundo día de competición que le hizo perder dos horas, estaría en posición de luchar por el liderato de la general de coches con el catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota), al que aventajó este martes en 5 minutos y 10 segundos.

Y corroboró sus palabras tras la jornada del lunes en las que aseguró que lo que esperaba de este Dakar era ?divertirse? y ?seguir entendiendo? el híbrido de Audi. Lo hizo y consiguió darle a la marca alemana su primera victoria de etapa, corroborando que el coche es rápido y que de momento no tiene problemas de fiabilidad, la gran duda antes de empezar la competición.

Además, Audi colocó a sus tres pilotos entre los cinco primeros de la etapa. Peterhansel finalizó tercero y el sueco Mattias Ekstrom quinto a 2 minutos y 59 segundos de Sainz.

AL-ATTIYAH TIENE TODO DE CARA Y LOEB ?RENUNCIA?

Para ganar un Dakar hay que ser rápido y tener suerte, y de esto último tuvo Al-Attiyah en la jornada de este martes.

Primero, se libró de una descalificación del rally-raid al competir el lunes sin conectar la caja negra que mide diferentes parámetros del vehículo. La FIA, al tratarlo como un error humano, lo que alegó el equipo Toyota, lo dejó en 5.000 euros de multa y aviso de descalificación para el catarí si se repite.

Y ya en plena competición, Al-Attiyah firmó su peor día en los cuatro de competición que van de Dakar, abriendo pista durante la mayoría de la especial y finalizando a XX de Sainz. Pero su principal rival en la general, el único que, siguiéndole, no se perdió en la navegación del domingo, el francés Sebastién Loeb (Bahrain Raid Xtreme) sufrió una rotura en la transmisión que le hizo perder 28 minutos y 24 segundos minutos respecto al catarí.

"Ya no podremos meterle presión. De todas maneras, vamos a seguir compitiendo. Soluciones no habrá, pero qué menos que estar ahí. Ya no hay nadie en disposición de meterle presión a Nasser, va a poder ir muy tranquilo", dijo resignado el galo.

CARLOS CHECA VUELCA Y NANI ROMA SIGUE COMO EL MEJOR ESPAÑOL

Carlos Checa (MD Rallye), debutante en el Dakar, vivió la parte dura del rally, tras tres días previos de competición a buen nivel en la categoría de coches, siendo el segundo mejor español de la general, al volcar durante la tercera etapa.

El expiloto del Mundial de motociclismo y campeón en 2011 del Mundial de Superbikes era, hasta la tercera etapa, 22º en la general de coches, segundo español mejor clasificado. En primer lugar en cuanto a españoles -11º en la general- se mantiene Nani Roma (Bahrain Raid Xtreme) tras acabar cuarto.

EMOTIVA VICTORIA DE JOAQUIM RODRÍGUES EN MOTOS

"Hoy hemos ganado Paulo Gonçalves y yo", decía un emocionado Joaquim Rodrigues (Hero Motorsports) tras lograr su primera victoria sobre dos ruedas que le quiso dedicar a su cuñado, fallecido en 2020 en el Dakar tras un accidente de moto.

Rodrigues estuvo siempre cerca del australiano Daniel Sanders (Gas Gas), pero no fue hasta el último punto de control cuando pudo arrebatarle el primer puesto en la etapa ya que este prefirió parar y perder 3 minutos y 46 segundos para no salir primero en la cuarta etapa que se disputará mañana miércoles.

Segundo fue el australiano Toby Price (KTM), a 1?3? y tercero el estadounidense Mason Klein (KTM) a 1?14?.

El británico Sam Sunderland (Gas Gas) vio reducida su ventaja a solo cuatro segundos de margen respecto al francés Adrien Van Beveren (Yamaha) justo antes de una etapa clave.

QUINTERO VUELVE Y GANA EN PROTOTIPOS LIGEROS

El estadounidense Seth Quintero (Red Bull Off-Road Junior Team Usa) retomó el Dakar en la categoría de quads, tras sufrir problemas mecánicos el lunes, y venció en una tercera etapa en la que el chileno Francisco ?Chaleco? López (EKS-South Racing) quedó segundo y es más líder.

?Chaleco?, el actual campeón en prototipos ligeros, con 9 minutos y 9 segundos de ventaja sobre su compañero, el sueco Sebastian Eriksson.

MÁS PROBLEMAS PARA CRISTINA GUTIÉRREZ

La española Cristina Gutiérrez (Red Bull Off-Road Team Usa) completó el tercer tramo cronometrado (especial) del Dakar con problemas tras romper la transmisión y perdió una hora, 24 minutos y 4 segundos con Quintero.

La actual campeona del mundo de la categoría sufrió ayer lunes un pinchazo, problemas con el gato al cambiar la rueda y un fallo de embrague en la segunda mitad de los 339 kilómetros cronometrados; mientras que este martes se le rompió la transmisión en el km 167, según informó la organización.

Cúmulo de infortunios que le hacen ocupar la sexta plaza de la general en prototipos ligeros a 2 horas, 16 minutos y 33 segundos del chileno Francisco ?Chaleco? López (EKS-South Racing).

COPETTI LIDERA EN QUADS TRAS EL ABANDONO DEL LÍDER

El argentino-estadounidense Pablo Copetti (Yamaha) ganó en la categoría de quads la tercera etapa del Dakar, disputada en Al Qaisumah (Arabia Saudí), y se colocó líder ya que el lituano Laisvydas Kancius (Story Racing) tuvo que abandonar la disputa del rally-raid tras sufrir problemas mecánicos.

Además, su vehículo quedó encallado, por lo que tuvo que pedir asistencia y, aunque pueda seguir participando, no contará para la clasificación general de la prueba.

Tras Copetti acabaron el francés Alexandre Giroud (Yamaha) a 2 minutos y 4 segundos y el argentino Manuel Andujar (7240 Team) a 4?14?.

El piloto sudamericano, actual campeón de la categoría, redujo así la brecha que tenía respecto al líder en quads. De los 33?5? antes de empezar la tercera etapa respecto a Kancius, a los 31?33? que le separan de un Copetti que se mostró cauto tras conocer que lideraba la clasificación.

SOTNIKOV SIGUE COMO EL MEJOR KAMAZ EN CAMIONES

Ya van dos este año para Dmitry Sotnikov, quien se embolsa esta tercera etapa por delante de su compañero Andrey Karginov. Y por segunda vez en esta edición, el tercer puesto lo ocupa alguien ajeno a Kamaz. Hoy le ha tocado el turno de terminar tercero a Janus van Kasteren con su Iveco. Anton Shibalov, a 4?22??, se queda fuera del podio.

Peor le ha ido aún al segundo de la general. El también ruso Eduard Nikolaev finalizó séptimo a 9 minutos y 38 segundos de Sotnikov.

CUARTA ETAPA: LA ESPECIAL MÁS LARGA

4 - Al Qaisumah > Riad: 707 km con 465 de especial

El Dakar avanza rumbo al sur hasta la capital de Riad. La especial más larga del rally se alza como un menú completo de los placeres del rally-raid: un primer plato de pistas rápidas durante cerca de 200 kilómetros, un segundo plato compuesto por cordones de dunas de tamaño variable y de postre un final de etapa pedregoso, en el que destacará una secuencia de uadis. Se trata de una de las pruebas de fuego de la primera semana.