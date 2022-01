Cristina Gutiérrez pierde casi tres horas por un problema mecánico

Redacción deportes, 10 ene (EFE).- La española Cristina Gutiérrez (Red Bull Off-Road Team USA) perdió dos horas, 59 minutos y 21 segundos por un problema mecánico al inicio de la octava etapa, disputada entre Al Dawadimi y Wadi Ad Dawasair, que le hace perder sus aspiraciones de quedar entre los tres primeros de la general de prototipos ligeros.

La actual campeona del mundo de la categoría logró dos etapas seguidas sin problemas, en las que mostró su buen ritmo y ayer domingo solo un pinchazo en los últimos kilómetros la privó de la victoria, pero estos reaparecieron este lunes.

En una etapa ocho en la que el ganador volvió a ser el estadounidense Seth Quintero (Red Bull Off-Road Junior Team USA), quien sumó su octava victoria de esta 44ª edición, dejando de ganar solo la segunda en la que una avería en su vehículo le provocó una sanción de 16 horas y le privó de luchar por la general.

Una clasificación que lidera el chileno Francisco ?Chaleco? López (EKS-South Racing), quien finalizó cuarto a 17 minutos del ganador.

"No he perdido tiempo hoy, pero la carrera aún es larga. He roto una pieza y soy consciente de que pueden ocurrir cosas a diario. No ha sido fácil la especial. Aunque no haya tenido problemas personalmente, había muchas dunas y piedras. Estoy contento por haber terminado?, comentó tras la etapa.