Carlos Sainz: ?La intención es ir a por la victoria en el Dakar 2023?

Madrid, 7 may (EFE).- Tras un 2022 de ?pruebas? en el Dakar, Carlos Sainz (Madrid, 1962), asegura, en una entrevista con EFE, que ?la intención en 2023 es ir a por la victoria? con el proyecto híbrido de Audi. Lo hará tras participar en la carrera de los Autos Locos organizada por Red Bull que tendrá lugar por primera vez en Madrid el próximo 22 de octubre, de la que desvela sus secretos.

En una charla con EFE, el bicampeón del mundo de rallys y tricampeón del Dakar, analiza también el momento que atraviesa su hijo, con el que comparte nombre, tras la ?mala suerte? en el inicio de temporada con Ferrari. Le insta a ?seguir trabajando? para lograr ese ?pelín de confianza? que le falta para sacar el máximo a un coche que está, hasta el momento, para luchar por victorias y por el Mundial de Fórmula 1.

Pregunta: ¿Cómo fue unirse al proyecto de los Autos Locos de Red Bull?

Respuesta: Lleva varios años organizándose en varios países y ahora por suerte nos ha tocado en España. Es una locura divertidísima. Una carrera un poco diferente donde cada uno se tiene que fabricar el coche, que es cuesta abajo y sin motor, solo llevas el freno? Se puntúa también el diseño, premiando a los que sean más locos y graciosos. Es una pasada.

P: ¿Qué consejo le daría a alguien que se quiera apuntar?

R: Que piense en un coche divertido y que dentro de la medida de lo que cabe que el coche se sujete, que frene medianamente bien, no sé si habrá algún salto durante la carrera? hay que pensar en todo. En mi experiencia, a veces los coches se parten en dos, pierden ruedas, se desarman? hay que hacer un coche un poco dakariano en ese sentido.

P: ¿Ya ha convencido a algún compañero de profesión para que se una?

R: De momento no (ríe), pero seguro que alguno se unirá.

P: Cuando se presentó el proyecto para su disputa en Madrid a través de sus redes sociales se jugó con que ?volvías al asfalto?. ¿Le queda algo por probar tras su extensa carrera?

R: Sí, me faltan cosas, pero el tiempo se va acortando. Fue una simpática acción para generar esa pregunta. Me escribió mucha gente preguntándome si era un Fórmula 1 o un Fórmula E.

P: Antes de ir al último Dakar le preguntábamos por la complejidad de su Audi. ¿Qué secretos tiene el vehículo con el que va a competir el 2 de octubre en los Autos Locos?

R: Pocos secretos (ríe). El secreto aquí es pasarlo bien. A todos nos gusta ganar, y seguro que todo el mundo va a tratar de hacerlo.

P: Ya le ha salido la vena ganadora... ¿le veremos unos meses después en el Dakar 2023?

R: Esa es la intención, sí. Con Audi estamos trabajando en una evolución del coche del año pasado, tratando de mejorar algunos de los aspectos en los que sufrimos, aunque el coche rindió muy bien. Todas las dudas que había en torno a la viabilidad de ese proyecto con el motor de combustión como generador para cargar las baterías, los dos motores eléctricos? funcionó muy muy bien. Esperamos estar mejor preparados para afrontar este Dakar.

P: El Dakar de este año fue un poco ?agridulce?, como comentó al acabar el mismo, por los problemas con el libro de ruta. ¿Le ha llegado algo de que vaya a cambiar la confección de este?

R: La verdad es que todavía no hemos hablado con la organización. En lo que sí confiamos es en que el libro de ruta sea correcto, donde haya algo de navegación pero que no se convierta en una lotería. Está claro que hubo un error, y hay que tratar de evitar.

P: Volviendo al proyecto de Audi. Fue innovador en 2022 y, como dice, funcionó bien. ¿En 2023 partirán ya como candidatos a la victoria?

R: La intención es esa. Después del año pasado, la intención tiene que ser ir a por la victoria, intentarlo, desde luego. Ese es el objetivo. A partir de julio empezaremos a hacer pruebas. La intención es participar en el Rally de Marruecos para preparar bien la carrera y llegar lo mejor preparados posibles.

P: Usted repetirá con Audi mientras que su hijo firmó la renovación hace poco con Ferrari. Dos temporadas más que le garantizan cuatro años con la histórica escudería italiana. No todos los pilotos pueden decir eso?

R: Sin duda que fueron buenas noticias. Es cierto que ha tenido un poquito de dificultad y mala suerte en las dos últimas carreras. También venía de acabar todas las carreras el año pasado y más de 30 acabando? le veo confiado, con ganas. Cuando hablo con él me dice que siente que le falta un pelín de confianza, pero nada que no sea insalvable en las próximas dos o tres carreras.

Lo importante ahora es que pueda hacer una buena carrera en Miami, sumar puntos y llegar bien preparado y confiado para el Gran Premio de Casa.

P: Dijo Carlos Sáinz junior en una entrevista hace unos meses: ?tengo que escuchar más a mi padre?. ¿Qué le dice para superar estos momentos de dificultad?

R: No puedo decirle nada nuevo. Sabe que en el mundo del deporte, no solo en el mundo del motor, aunque en este lo duro es que a veces no solo depende de ti, depende de una mecánica, coches de alrededor? pero en el mundo del deporte no hay secreto: trabajo, trabajo y más trabajo; el talento lo tiene y le sobra, hay que seguir apretando los dientes para lograr esa confianza, para la que le queda muy poquito, y estoy convencido de que nos va a dar muchas alegrías este año, y los dos siguientes más todavía.

Hay que confiar y trabajar. Ya lo vimos con el Real Madrid, no hay que bajar los brazos nunca. El mundo del deporte te enseña que nunca te tienes que dar por vencido hasta que se acaba la competición. También lo vimos en él el año pasado, adelantando dos puestos en la clasificación del mundial en la última carrera. Hay que hacer todo el año. El año pasado también empezó de forma complicada, de menos a más. El deporte es así.

P: A ver en Miami, pero qué mejor que estrenarse en F1 y con Ferrari que con una victoria en el Gran Premio de España el próximo 22 de mayo, ¿no?

R: Soñar es gratis, siempre lo digo. Además, hay que soñar con ambición. ¿Por qué no? Los objetivos tienen que ser ambiciosos siempre y, aunque sea con mucha humildad, soñar con cosas grandes.

Óscar Maya Belchí