Márquez: ´Admiro lo que hace Rossi con 40 años, es un referente´

Marc Márquez atendió a la Agencia EFE en la nave que tiene en Cervera, su refugio, en la fase final de su recuperación que ha sido "más dura" de lo que esperaba.

Con la tranquilidad que le da estar en casa habla de la siguiente temporada, de su nuevo compañero, Jorge Lorenzo, y de Rossi, del que se declara su "primer admirador".

El piloto español será embajador de la plataforma DAZN (que se pronuncia "dasoun"), el primer servicio global de deportes en vivo y bajo demanda y que en España tiene los derechos en exclusiva del campeonato del mundo de motociclismo durante los próximos tres años.

Pregunta: Es embajador de la plataforma DAZN en España, uno de los grandes cambios para la nueva temporada por la forma en la que se verán las carreras. ¿Qué supone para usted?

Respuesta: Estoy ilusionado de poder ser embajador de DAZN, es el futuro. Esta nueva plataforma será una manera nueva de ver el deporte en general y en este caso MotoGP. Poco a poco ya se podrá ver en una tableta, en el móvil... todo el mundo va en esa dirección. Estoy ilusionado y ahora toca contribuir dando espectáculo en pista que es donde se me da bien.

P: El pasado 4 de diciembre se operó del hombro izquierdo, ahora afronta las últimas fases de la operación. ¿Cómo ha sido este proceso?

R: Honestamente es un poquito más de lo que me esperaba y es ahí donde soy consciente de que será una pretemporada dura pero mi objetivo es llegar a Catar al cien por cien. Yo era uno de los pilotos que en invierno aprovechaba mucho para hacer motocross y disfrutar; parte de mis vacaciones eran ir en moto cuando quería.

P: Al no esperarse esta dureza y no poder montar en moto imagino que habrá sido duro mentalmente.

R: Es duro porque agota mentalmente. Me operé, no tuve vacaciones, y en una semana empecé ya el proceso de recuperación. Es duro porque llevo un promedio de cinco horas al día todos los días -bueno, me salté el 25 que era Navidad y el fin de año (ríe)- y es duro psicológicamente porque ves que se avanza muy lentamente. Sobre todo quería agradecer al fisioterapeuta, Carlos, que también ha estado conmigo cinco horas diarias y estamos consiguiendo el objetivo de llegar a Malasia y poderme subir a la moto.

P: Andrea Dovizioso dijo que esta lesión le iba a afectar en su rendimiento.

R: Está claro que me afectará en Malasia, que es lo que está más cerca. Pero mi objetivo es llegar al cien por cien a Catar y que desde la primera carrera pueda estar luchando por el podium y por la victoria que es el objetivo. Si no es así hay que tener paciencia porque la temporada es muy larga y hay que ir con calma.

P: Centrándonos ya en la nueva temporada, ¿qué le pide a Honda para la nueva moto?

R: Intentamos mejorar nuestro tren delantero para que no haya tantas caídas, que sea una moto más estable. Puestos a pedir, todos los pilotos pedimos más potencia, que la moto corra más, que sea mejor... (ríe). Pero hay que ir paso a paso y la prioridad número uno es crear una moto un poco más estable y no tan radical.

P: Por primera vez desde que llegó a MotoGP no estará Dani Pedrosa, que con su experiencia aportaba mucho. ¿Le tocará dar un paso adelante en este aspecto?

R: Dani ha hecho mucho por Honda, creo que ha contribuido mucho en el desarrollo de la moto y de Honda. Pero también es cierto que Honda tiene la capacidad de desarrollar dos motos diferentes y ya con Dani íbamos con dos desarrollos diferentes por las diferencias de pilotaje, peso y estatura que hay entre ambos.

P: La próxima temporada su compañero será Jorge Lorenzo, el único piloto que le ha logrado ganar en MotoGP. ¿Tiene miedo de que lo vuelva a hacer?

R: Miedo no le tienes a nadie. Respeto sí, como a cualquier campeón o piloto puntero que esté en MotoGP porque son ellos los que te quieren ganar y cuando empieza una temporada hay que ver dónde está cada uno. Creo que Jorge irá rápido con la Honda. Viene de una de las mejores motos de la parrilla como es Ducati y veremos qué comparaciones hay, dónde podemos mejorar, y será un compañero de equipo duro dentro de la pista pero fuera tenemos que ir los dos en la misma dirección para que este proyecto sea ganador.

P: En el último Gran Premio de Aragón Lorenzo le echó la culpa de su caída. ¿Teme que este tipo de situaciones se den más al compartir equipo y que la relación sea muy tensa?

R: No creo. Con Jorge siempre he tenido buena relación. Bueno, menos en 2013 que sí que hubo un momento de tensión. Pero cuando compites en pista y estás cuerpo a cuerpo, con cualquier rival, siempre hay esa tensión; lo ha habido con Dani, con Jorge, con Valentino... pero es algo normal porque todos queremos lo mismo y solo gana uno. Es ahí donde se tiene que saber ser profesional y que la rivalidad quede en pista. Fuera de ella somos compañeros de profesión, y en este caso de equipo también. Lo importante es que nos llevemos bien.

P: Con quien sí hay una relación tensa es con Valentino Rossi, pero recientemente alabó su estilo de pilotaje. ¿Qué tiene que decir respecto a esto?

R: Una cosa no quita la otra. Está claro que la relación que hemos tenido últimamente ha sido de bastante tensión, distante, pero la realidad es la realidad. Yo soy el primero que admira lo que está haciendo con 40 años, con todo lo que ha conseguido ya y mantiene la misma motivación; es un piloto referente y a cualquiera le gustaría llegar a los 40 años y ser candidato al título de MotoGP. Por mi parte no he negado nunca que es uno de los pilotos que ha marcado una época".