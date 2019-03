Márquez, sin polémicas sobre el apéndice, afirma que "en Qatar un piloto me ganó"

Márquez, sin polémicas sobre el apéndice, afirma que "en Qatar un piloto me ganó"

Termas de Río Hondo (Argentina), 28 mar (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) señaló en el trazado de Termas de Río Hondo al ser preguntado sobre el "famoso" apéndice de la Ducati Desmosedici y la decisión de la Corte de Apelación de la FIM (Federación Internacional Motociclismo) que "yo sé lo que pasó en Qatar y fue que un piloto me ganó, lo mismo que dije en su día, y me centro básicamente en eso".



Márquez no restó ni un ápice de mérito a la victoria del italiano Andrea Dovizioso en Losail y aseveró que "Ducati ha innovado en ese asunto y seguramente las otras marcas ya están investigando para ver qué va bien, qué va mal, qué beneficios tiene, para probarlo en un futuro, pero estoy convencido que ese apéndice no supone más que algunas milésimas de segundo".



"Sigo pensando lo mismo. Yo en estas dos semanas me he centrado en ver los vídeos de Qatar para mejorar, ver qué hice mal, qué hice bien y también he visto los vídeos de Argentina para mejorar el resultado del año pasado, y la parte técnica la dejo para las fábricas", explicó el piloto de Repsol Honda.



Insistiendo en la sentencia de la Corte de Apelación de la FIM, Marc Márquez resaltó que "no me esperaba nada porque tampoco entendía exactamente la situación".



"La parte técnica ya es difícil de entender entre todos los fabricantes, porque si hay una reclamación será porque el reglamento lo han leído todos y tenían una opinión diferente, porque sino no habrían reclamado. Me abstengo en este tema porque técnicamente no lo entiendo", insistió Márquez.



"Está claro que seguramente Honda ya estará investigando en eso, trabajando en eso, para probarlo, pero son cosas que cuando uno tiene las pruebas, si no, no", continuó al respecto el piloto de Repsol Honda.



"Cuando Ducati empezó con las alas se hablaba de esto, "¿qué harán? ¿qué no harán?". Y luego hay una investigación para ver los beneficios", agregó el vigente campeón del mundo de MotoGP.



"Está claro que a nivel técnico Ducati está siempre investigando, buscando, y siempre va al límite de todo, que es lo que yo mismo intento en pista, ir al límite de todo para marcar esa diferencia. Pero lo importante, y con lo que me quedo, es que en los últimos años la triple corona la hemos conseguido nosotros, así que Honda tampoco hace mal las cosas", aseveró Márquez.