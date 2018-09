Pau Gasol: "Los Lakers no ganarán este año la NBA pese a tener a LeBron"

Pau Gasol, jugador español de San Antonio Spurs en la NBA, no dudó al afirmar, en una entrevista personalizada con la Agencia EFE con motivo de la presentación de su libro "Bajo el aro", que Los Angeles Lakers "no ganarán este año la NBA pese a tener a LeBron James".



"Dudo que los Lakers sean aspirantes al título. Lo dudo. Van a mejorar, sin duda, porque Lâ€?ebron James es un jugador determinante en la Liga, excepcional, va a darlo todo, seguro. Pero les faltará un poco más de recorrido en sus jugadores jóvenes. La siguiente temporada, si pueden captar a uno o dos jugadores de calidad, de nivel All Star, como agentes, entonces podremos tildar a los Lakers como aspirantes", dijo Pau Gasol.



El pívot español va a iniciar su décimo octava temporada en al NBA con las ideas muy claras. "Con 38 años no puedo jugar 35 minutos, como hacía hace diez años, y meter 25 puntos y 10 rebotes cada partido. Eso no es real, tienes que ser consciente, tener capacidad analítica y tener los pies en el suelo, controlar tu ego y emociones", comentó a EFE.



Las claves son a juicio del internacional español la "meditación, concentración y escucharte a ti mismo". "Estoy contento y orgulloso. Me siento un privilegiado. El ruido exterior está ahí y hay que saber gestionarlo, no subirte cuando te halagan ni hundirte cuando hay malos resultados. Saber mantenerte estable y marcarte objetivos y ser ambicioso, sabiendo que las cosas cuestan. Esto me ayuda a ser quien soy y a haber conseguido lo que he conseguido, estando siempre la persona por encima del personaje", subrayó.



Para el mayor de los Gasol el título de la NBA es cosa de tres equipos. "Está Warriors, que siguen los mismos y han añadido a DeMarcus Cousins, y Houston, que después de perder el final de Conferencia y con Harden, al nivel que está, y Cris Paul, siendo uno de los mejores bases de la Liga, son los favoritos, además de Boston. Cuidado con Boston", pronosticó a EFE.



En cuanto a su equipo, a San Antonio, Pau es optimista. "Hasta donde lleguemos, lo más lejos posible. Espero que acabemos con buenas sensaciones. Sorprendiendo y excediendo espectativas", apuntó Pau Gasol. "Afronto una temporada diferente con sus alicientes, retos y dificultades, con la idea de seguir teniendo un papel importante dentro del equipo, de aportar todo lo que pueda y sobrepasar espectativas tanto a nivel individual como de equipo", siguió.



"Va a haber muchos cambios empezando por las ausencias de Manu (Ginobili) y Tony (Parker), después de 17 y 16 temporadas en el equipo, eso va a suponer un cambio importante a nivel de liderazgo y veteranía y también Kawhi Leonard que deja el equipo. Viene un gran jugador como DeMar DeRozan y jugadores nuevos. El equipo va a ser más joven. Va a ser una temporada interesantes en la que los expertos no cuentan con nosotros para estar arriba pero eso debe ser un aliciente más.