Gasol: "Hay que trabajar para la igualdad en el deporte"

Pau Gasol afirmó que "hay que trabajar" para conseguir la igualdad entre el deporte masculino y femenino.

"Es posible que en algunos casos se consiga o que incluso las categorías femeninas superen en relevancia a las masculinas. Hay que trabajar para ello", comentó el jugador de los San Antonio Spurs de la NBA en una entrevista a la revista GQ por la publicación del libro más reciente del jugador catalán, "Bajo el Aro", lanzado el pasado 5 de septiembre.

Gasol también dijo que "un buen líder es aquel que los momentos de éxito asume menos protagonismo", pero "en los momentos de adversidad es donde realmente debe asumir su rol".

"La conquista tiene que ser colectiva, porque si no, no hay conquista", aseguró el catalán.

Además el jugador de 38 años destacó que un deportista de élite "debe tener la capacidad de reconocer el potencial que tiene de hacer cosas que trasciendan más allá de sí mismo", con el fin de beneficiar a los demás y que ofrezcan oportunidad que "a lo mejor él ni siquiera ha podido tener".

"Todos tenemos potencial para desarrollarnos y tener éxito, lo importante es identificar nuestra pasión y con dedicación, esfuerzo, perseverancia, confianza en ti mismo y muchísimo trabajo, puedes conseguir los objetivos que te marcas", señaló el basquetbolista con 18 años de trayectoria en la NBA.

El catalán, quien también quería ser médico, pero tuvo que abandonarlo para dedicarse de lleno al baloncesto, agregó que él busca "ayudar" a los que los jóvenes busquen sus oportunidades de desarrollo, pues ellos son el motor del desarrollo humano.

"La vida se valora en función de la gente a la que has podido impactar. Es algo que tengo muy presente y desde muy joven he sentido la necesidad de ayudar a los más desfavorecidos, dejar mi huella en este mundo y aprovechar el éxito que he tenido a nivel profesional para hacer cosas realmente importantes", destacó.

Sin embargo, Gasol resaltó que hay que "guiar, empoderar y educar" a los jóvenes para que ellos puedan desarrollarse.

"Esa es la responsabilidad que tenemos los adultos", apuntó el catalán.