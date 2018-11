74-58: El Barcelona lo borda en la segunda parte y sigue creciendo en Europa

El Barcelona Lassa consiguió de forma clara ante el Maccabi de Tel Aviv su tercera victoria consecutiva en la Euroliga (74-58), que lo sitúa entre los ocho primeros de la clasificación a la espera de lo que este viernes hagan el Panatinaikos y el Zalgiris Kaunas.

Los azulgranas pasaron por encima de su rival en una gran segunda parte en la que lo bordaron en todas las facetas del juego, sobre todo en un insuperable tercer cuarto (25-7), y destacaron Víctor Claver, el mejor del partido, y Kyle Kuric. Claver y Ante Tomic dominaron el juego interior ante un Maccabi que notó la ausencia de Tarik Black y la baja forma de su mejor jugador, Scottie Wilkebin, que reaparecía tras no jugar en la anterior jornada y solo sumó dos puntos cuando su media es de 20,6 ante la buena defensa de los bases azulgranas. Los dos equipos compartieron errores en el lanzamiento durante los cinco primeros minutos del partido (5-7), en los que el Barcelona no sacó partido de su acierto en el rebote ofensivo, donde Ante Tomic no tuvo oposición.

La ausencia del pívot estadounidense Tarik Black mermó al Maccabi en los primeros compases del partido. Neven Spahija sacó del banquillo a Cohen, pero Tomic le forzó tres faltas en 52 segundos. Todo un récord.

Los triples de Singleton, Pangos y Claver dieron a los locales el dominio del marcador (16-11, min. 9) para acabar el primer cuarto seis puntos arriba (18-12) tras dos tiros libres de Hanga. Un nuevo triple de Claver, el mejor del Barça en el primer tiempo, puso a los azulgranas en su máxima ventaja (21-14, min. 11) antes de la reacción del Maccabi de la mano de Alex Tyus y, sobre todo, de Johnny O'Bryant, autor de 10 puntos en el segundo cuarto. Dos triples del estadounidense volvieron a poner arriba a los israelíes (25-27, min. 17) coincidiendo con los peores minutos del Barça.

Los azulgranas sufrieron mucho al no poder asegurar el rebote defensivo y no encontrar el acierto desde la línea de tres puntos. Los de Pesic solo sumaron tres triples en los primeros veinte minutos. El partido se igualó, con los dos equipos intercambiando canastas, en los minutos finales del cuarto. Tomic y Claver -17 puntos en la primera parte entre ambos- volvieron a la carga en los dos últimos minutos, lo que propició que el Barcelona se fuera al descanso un punto arriba (34-33). El Barcelona salió mejor tras el descanso que el Maccabi, con Tomic anotando y Kuric y Pangos sumando desde el perímetro. Un parcial de 10-2 puso a los azulgranas nueve puntos arriba (44-35, min. 24) y obligó a Neven Spahija a parar el partido. No perdió comba el Barça tras el tiempo muerto y Tomic y Claver ampliaron la diferencia a trece puntos (46-35, min. 26).

Los israelíes se quedaron sin respuestas ante el dominio del Barcelona tanto en defensa -solo encajaron siete puntos en todo el cuarto- como en ataque, donde se salió Kyle Kuric, con 12 puntos, y junto a Victor Claver sentenció el partido (59-40). Los azulgranas siguieron jugando al mismo ritmo en el último cuarto y se fue hasta los 23 puntos de diferencia (67-44, min. 34) tras una canasta de Thomas Heurtel. A pesar de que el partido lo tenían más que ganado, Svetislav Pesic exigió a sus jugadores que siguieran presionando a su rival desde el fondo de la pista, en una muestra del carácter que quiere imprimir el técnico serbio a su equipo.



- Ficha técnica:



74. Barcelona Lassa (18+16+25+15): Pangos (7), Kuric (13), Claver (14), Singleton (9), Tomic (12) -equipo inicial-, Oriola (5), Seraphin (6), Hanga (2), Heurtel (6), Blazic (-) y Pustovyi (-).



58. Maccabi Fox Tel Aviv (12+21+7+18): Wilbekin (2), Roll (7), Kane (7), O'Bryant (10), Tyus (9) -equipo inicial-, Cohen (4), Caloiaro (11), Di Bartolomeo (6), Ray (2) y Zoosman (-).



Árbitros: Matej Boltauzer (Eslovenia), Milivoje Jovcic (Serbia) y Petri Mantyla (Finlandia). Sin eliminados.



Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana ante 6.772 espectadores. Antes del inicio del encuentro, el director ejecutivo de la Euroliga, Jordi Bertomeu, hizo entrega a Juan Carlos Navarro de una réplica del acta de su primer partido en esta competición y un trofeo conmemorativo con motivo de su retirada como jugador.