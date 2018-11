Jankovic: "La diferencia real entre Estudiantes y Barcelona no son 17 puntos"

Jankovic: "La diferencia real entre Estudiantes y Barcelona no son 17 puntos"

Alovera (Guadalajara), 19 nov (EFE).- El pívot serbio del Movistar Estudiantes Nikola Jankovic aseguró a EFE que los 17 puntos de diferencia en la derrota ante el Barcelona Lassa (84-101) no se corresponden a la distancia real entre ambos conjuntos y que el error de su equipo fue no ser competitivo los 40 minutos.



"No, esa diferencia no es la diferencia real. El Barcelona es un equipo 'top' de la Euroliga, que luchará por la Final a Cuatro seguro, y que tiene un gran entrenador. Nosotros hicimos un partido sólido, pero en unos minutos malos en el segundo cuarto ellos llegaron a irse de 20, y no pudimos remontar", argumentó.



Para el interior serbio de 24 años, a equipos como el Barcelona no se les puede permitir lograr esa diferencia "porque no la van a perder" y "la mantienen hasta el final", como hizo ayer el conjunto azulgrana, que ganaba 30-51 al descanso y terminó imponiéndose por 84-101.



"Con estos equipos tienes que ser competitivo los 40 minutos para tener esperanzas de ganar. Nosotros tuvimos unos minutos malos y estos equipos castigan mucho eso", añadió Jankovic durante una entrevista con EFE en un acto organizado por el Club de Negocios del Estudiantes.



El pívot colegial, fichado esta temporada, auguró que el equipo irá "creciendo partido a partido" y recordó que el Estudiantes esta temporada tiene hasta cuatro nuevos jugadores (incluyendo al escolta italiano Alessandro Gentile, recién llegado), además del entrenador Josep María Berrocal.



"Creo que con el tiempo iremos a mejor con el apoyo de los aficionados, que son el sexto jugador. Ayer hubo muchos y espero que en el futuro sigan viniendo. Lucharemos para demostrarles que pueden ver partidos de calidad y con lucha", prometió.



Entre las claves por las que tiene que basarse la mejora del Estudiantes, que marcha decimoquinto de la Liga Endesa son dos victorias en ocho partidos (les falta por jugar uno contra el UCAM Murcia que fue aplazado), Jankovic lo tiene muy claro: la defensa.



"Ayer recibimos 100 puntos, es difícil ganar partidos si recibes 100 puntos, es muy duro. Tenemos que hacer una defensa más dura, competir y ser un equipo los 40 minutos, no nos podemos permitir hacer 35 minutos buenos y 5 malos porque muchos equipos en España castigan esos 5 minutos malos", insistió.



La regularidad defensiva tiene que ser el camino por el cual el Estudiantes -que tiene la segunda peor defensa del campeonato, con 86 puntos recibidos de media, solo mejor que la del Tecnyconta Zaragoza-, ya que para Jankovic lo ofensivo "luego llega" ya que este Estudiantes tiene "muchos jugadores buenos en ataque".



Pese a todo, el pívot balcánico se muestra convencido de que es posible acceder a la Copa del Rey de Madrid, en la que el club colegial pelea por el puesto de anfitrión con el Montakit Fuenlabrada, siempre y cuando el Real Madrid acabe entre los siete primeros.



"Sabemos que tenemos que estar entre los ocho primeros o quedar por delante del Fuenlabrada. Nadie dijo que será fácil, pero creo que es posible", aseguró Jankovic.



El jugador serbio recordó que, aunque los fuenlabreños llevan dos victorias más que ellos (4 de 9), el 'Estu' tiene un partido por jugar y le vale con empatar a triunfos con sus vecinos del sur de Madrid, ya que ganaron el duelo particular (77-75).



"Depende de nosotros. Estoy convencido de que podemos hacerlo, somos un equipo grande para estar entre los ocho primeros y en la Copa del Rey, creo que podemos hacerlo", insistió.



Nikola Jankovic (Vranje, Serbia, 1984) es un interior con bastante experiencia internacional a sus 24 años, con pasos por el Charleroi belga, el Olimpia Ljubiana esloveno y el Sakarya turco, país donde coincidió con el entrenador Josep María Berrocal, que venía de entrenar la pasada campaña al Eskisehir del país otomano.



"Estuve en Turquía, y antes en Eslovenia, pero ninguna de estas ligas se puede comparar con la española", aseguró Jankovic, que acumula en ocho partidos una media de 11 puntos y 5 rebotes en 21 minutos por duelo, y ve en el nivel de los jugadores nacionales la gran diferencia de la Liga Endesa.



"En Turquía no hay muchos jugadores turcos buenos, traen muchos americanos pero no tienen buenos jugadores turcos. Sin embargo en España hay muchos jugadores españoles muy buenos, aunque todo el mundo trae extranjeros, la base son jugadores españoles que marcan la diferencia", opinó Jankovic.



En su aterrizaje en el Estudiantes vivió el golpe de la eliminación en la previa de la Liga de Campeones ante el Polski Cukier Torun polaco. "Todos queríamos estar ahí, pero no lo conseguimos", admitió.



"Ahora tenemos la Liga Endesa, que por una parte es bueno porque tienes mucho tiempo para preparar el siguiente partido, descansar y trabajar, pero por otro lado es malo porque no tienes muchos partidos y creo que el equipo crece en los partidos también, es algo que nos falta", prosiguió Jankovic.



El interior serbio conversó con EFE durante una visita organizada por el Club de Negocios del Estudiantes a la fábrica de Mahou San Miguel en Alovera (Guadalajara), donde valoró el rato "agradable" para "construir equipo" con sus compañeros y explicó que tras jugar en Bélgica le gusta "de vez en cuando" probar alguna variedad.



Preguntado por un sueño para esta temporada, el interior lo tiene claro: estar entre los mejores de la Liga Endesa y disputar el 'playoff' de final de temporada, pese al mal comienzo.



"El sueño sería el 'playoff', definitivamente. Hemos empezado mal, solo llevamos dos victorias, pero este equipo tiene un montón de potencial y creo que es posible. Partido a partido tenemos que luchar como equipo y tratar de conseguirlo", finalizó.