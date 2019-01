Gentile: "Sé que la Copa del Rey es muy importante y me gustaría jugarla"

El escolta italiano del Movistar Estudiantes Alessandro Gentile explicó este jueves que sabe que la Copa del Rey es un torneo "muy importante", que ha visto en televisión y le gustaría jugar, para lo que necesita ganar al Delteco GBC y que el Montakit Fuenlabrada pierda en Tenerife.

"Sé que la Copa del Rey es muy importante, la he visto en la televisión y me gustaría mucho jugarla", manifestó el anotador italiano en una rueda de prensa junto al entrenador estudiantil, Josep María Berrocal, al presidente del Estudiantes Fernando Galindo y los representantes del patrocinador Wanabet. La estrella italiana del 'Estu' recordó que el partido de este domingo es "muy importante" y pidió "no pensar en otros resultados" para centrarse lograr la victoria, objetivo indispensable para disputar la Copa del Rey que se disputará en su pabellón, el WiZink Center, del 14 al 17 de febrero. "Tenemos que ganar este partido, sabemos que es muy importante, y nos gustaría jugar la Copa también, pero eso no está todo en nuestra mano. Solo tenemos que pensar en el partido del domingo", enfatizó Gentile.

El escolta aseguró estar "muy feliz" en el Estudiantes, en un equipo "muy joven" y "con mucho talento", que aunque ahora está "en la parte baja de la clasificación" puede "trabajar y mejorar". "La Liga Endesa es la liga más competitiva de Europa, cada partido es muy difícil, con resultados inciertos. Estoy feliz de jugar cada domingo contra equipos y jugadores tan fuertes", añadió. Preguntado si su juego es atípico para el momento del baloncesto actual, al ser un exterior más penetrador que tirador de triples, Gentile dijo que es fiel a su juego. "Yo juego mi baloncesto, me gusta atacar la canasta, jugar agresivo y cuando tengo la opción tirar triples también", finalizó.